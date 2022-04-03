شاهد .. لن تصدق من يكون والد النجم المصري تامر حسني.. فنان شهير شارك بوسي أشهر أفلامها !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من يكون والد النجم المصري تامر حسني.. فنان شهير شارك بوسي أشهر أفلامها !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

مطرب ذو صوت مميز اشتهر في الستينيات والسبعينيات، وظهر في عدة أفلام حتى نهاية الثمانينيات ونجله من أهم نجوم الوطن العربي وابنته كانت زوجة مطرب مشهور .. انه الفنان حسني شريف.

فالكثير لا يعلم انه والد الفنان تامر حسني وقد انفصل عنه لمدة 20 عاما وخلال ظهور تامر في أحد البرامج قال متحدثاً عنه: “قابلته لما كبرت، ووالله حتى ما سألته أنت كنت فين ولا سبتنا ليه، أنا أصلا عايش برضاه هو وأمي”.

قالت عنه الفنانة إسعاد يونس والذي شارك معها في بطولة فيلمين من أفلامها، إنه غادر إلى سوريا في اوائل الثمانينات وخفت نجمه، بينما لو كان قد استمر في مصر لكان قد أصبح له شأن كبير.

وفي السطور القادمة “زمان بوست” ستعرفك أكثر عن قصة حياة الفنان حسني شريف وأهم المحطات خلال مسيرته الفنية.

نبذة عن الفنان حسني شريف اسمه بالكامل حسني شريف عباس فرغلي، وهو من مواليد محافظة القاهرة في 14 مارس لعام 1944 وعمره الأن 77 عاما.

بدأ رحلته الفنية في أوائل الستينيات ومن أشهر أغانيه وقتها “مين زيك مين” والتي غناها في فيلم “لماذا أعيش” عام 1961 وهي من كلمات محمد ريحان وتلحين عطية شرارة واشتهر بألبومه الغنائي “نعمات” وقدم خلاله الأغاني الشعبية.

وكانت آخر مشاركة للفنان حسني شريف في مصر من خلال غناء التواشيح في مسلسل “الحرملك” للفنانين بوسي وكرم مطاوع عام 1983، ثم توقف وسافر إلى سوريا.

وعاش هناك فترة طويلة حيث عمل بالغناء في بعض الملاهي الليلية ولكنه عاد في بداية التسعينات ليفاجئ الوسط الفني بأنه والد المطرب الشهير تامر حسني، ثم استقر به المطاف بالقاهرة بعد ابتعاده عن الساحة الفنية .

أعمال حسني شريف في السينما شارك الفنان حسني شريف في السينما كمطرب أو بأدوار صغيرة من خلال ثماني أفلام وهما ” لماذا أعيش” عام 1961 و”جدعان حارتنا” عام 1965، و”الناس الغلابة” عام 1986، و”الطماعين” عام 1984.

وكذلك “الجوازة دي مش لازم تتم” مع بوسي وحسين فهمي عام 1988 و”مسعود سعيد ليه” عام 1983 و”جدعان باب الشعرية ” عام 1983، و”الجمالية” عام 1987.

الحياة الشخصية للفنان حسني شريف تزوج الفنان حسني شريف من السيدة فاطمة الصباغ، وأنجب منها الفنان الشهير تامر حسني وشقيقه حسام حسني، ثم انفصل عنها وكان تامر في السابعة من عمره، إلا أنهما تقابلا مرة أخرى بعد مرور 20 عشرين عاما.

فقـ.ـد عاش الفنان تامر حسني مع أمه وشقيقه الأكبر حسام، وعمل في سنوات عمره الأولى في محطة بنزين، وسوبر ماركت، وبيع العطور وأعمال البناء.

والتحق بكلية الإعلام جامعة السادس من أكتوبر، وبدأ مشواره الفني خلال دراسته الجامعية، ويبدو أن تامر حسني قد ورث موهبة الغناء من والده فكان يغني بحفلات الجامعة حتي أصبح من أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي.

علاقة حسني شريف بابنه تامر حسني وقد روى الفنان تامر حسني أثناء أحد اللقاءات أن قصة فيلم “حالة حب” تعتبر جزءا حقيقيا من حياته؛ حيث افترق عن والده نحو عشرين عاما وبحث عنه حتى وجده واجتمع شملهم من جديد.

وظهر الفنان تامر حسني برفقة والده الفنان حسني شريف في عدد من البرامج، وقدم الثنائي بعض الأغاني معا.

ويقال ان الفنان حسني شريف كانت له ابنة من زوجة اخري وتدعي “ميرفت ” وكانت قد تزوجت من الفنان الراحل منير مراد، وظلت معه حتى وفاته عام 1981 وذلك وفقا لكتاب التياترجي للكاتب وسام الدويك، الذي حكى فيه قصة الفنان منير مراد.

وعكة صحية في عام 2020، تعرض الفنان حسني شريف​ لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة ​له حيتها​ وهو يرقد على سريره داخل المستشفى.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وتمنوا الشفاء العاجل للفنان حسني شريف وكان ذلك بعد أن انتهي نجله الفنان تامر حسني من تصوير كليبه “اختراع”،والذي قدمه كدويتو غنائي مع الفنان محمود العسيلي وحقق نجاحا ساحقا،

وبعد اسبوع صرح الفنان تامر حسني حينها ان والده قد غادر المستشفى وهو بصحة جيدة ويمارس حياته فى منزله ومنذ ذلك الوقت لم يظهر الفنان حسني شريف علي الساحة مرة أخري ولم يتم تداول أي أخبار عنه حتي يومنا هذا.