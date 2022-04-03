شاهد .. أخبار عن زواج الممثل المصري رامز جلال من فنانة شهيرة .. والصدمة تخييم بين الجمهور !! (تعرف على الحقيقة)

انت الان تتابع خبر أخبار عن زواج الممثل المصري رامز جلال من فنانة شهيرة .. والصدمة تخييم بين الجمهور !! (تعرف على الحقيقة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة أعوام، صورة تجمع بين الفنان رامز جلال وممثلة شهيرة.

وظهر رامز جلال والممثلة غادة شريف، في الصورة بملامح صغيرة، مرتديان ملابس الزفاف، الأمر الذي جعل البعض يزعم بأن غادة زوجته التي يخفيها عن الإعلام.

وبالتحقق من الصورة، اتضح، إنها مشهد من مسلسل "وتاهت بعد العمر الطويل" الذي عرض عام 2001.

وكان رامز تحدث من قبل عن زواجه، خلال استضافته مع الإعلامي، شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، دون أن يكشف عن اسمها، مؤكدًا إنها خارج الوسط الفني.

يذكر أن رامز لديه طفلًا يحمل اسم شقيقه الأكبر "ياسر".