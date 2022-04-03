شاهد .. إسماعيل ياسين.. سخرت أم كلثوم من حجم فمه .. لكنه فقصف جبهتها بهذا الرد الناري والذي صدم الكل !

انت الان تتابع خبر إسماعيل ياسين.. سخرت أم كلثوم من حجم فمه .. لكنه فقصف جبهتها بهذا الرد الناري والذي صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

في احدى المرات كانت كوكب الشرق أم كلثوم، في زيارة للإسكندرية بصحبة أحمد رامي ورياض السنباطي، وبالصدفة قابلت الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وكان ذلك في إحدى الصيدليات الخاصة.

و لفت نظر أم كلثوم وقوفه بجوار الميزان الآلي، فسألته عن وزنه، وأجاب: "زي الفل 78 كيلو فقط لا غير"، لترد عليه "كوكب الشرق" قائلة: "مش معقول.. لازم اتوزنت من غير بقك» فضحك الجميع بقوة، وهنا أصر إسماعيل على أن تزن نفسها هي الأخرى".

ورفضت أم كلثوم، أن تزن نفسها، ليقحمها إسماعيل يس: "أكيد سيبتي صوتك في مصر وخايفة توزني نفسك من غيره".