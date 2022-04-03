انت الان تتابع خبر إسماعيل ياسين.. سخرت أم كلثوم من حجم فمه .. لكنه فقصف جبهتها بهذا الرد الناري والذي صدم الكل ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)
في احدى المرات كانت كوكب الشرق أم كلثوم، في زيارة للإسكندرية بصحبة أحمد رامي ورياض السنباطي، وبالصدفة قابلت الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وكان ذلك في إحدى الصيدليات الخاصة.
و لفت نظر أم كلثوم وقوفه بجوار الميزان الآلي، فسألته عن وزنه، وأجاب: "زي الفل 78 كيلو فقط لا غير"، لترد عليه "كوكب الشرق" قائلة: "مش معقول.. لازم اتوزنت من غير بقك» فضحك الجميع بقوة، وهنا أصر إسماعيل على أن تزن نفسها هي الأخرى".
ورفضت أم كلثوم، أن تزن نفسها، ليقحمها إسماعيل يس: "أكيد سيبتي صوتك في مصر وخايفة توزني نفسك من غيره".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. إسماعيل ياسين.. سخرت أم كلثوم من حجم فمه .. لكنه فقصف جبهتها بهذا الرد الناري والذي صدم الكل ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.