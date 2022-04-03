شاهد .. سألوا سمية الخشّاب عن سبب زواجها من مالك قنوات MBC عرفياً فكانت أجابتها صادمة وأعترفت بالسر المخفي !!

انت الان تتابع خبر سألوا سمية الخشّاب عن سبب زواجها من مالك قنوات MBC عرفياً فكانت أجابتها صادمة وأعترفت بالسر المخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

خلال لقاء سابق في برنامج مصارحة حرة المذاع على شاشة قناة Ten كانت قد استضافت الإعلامية منى عبد الوهاب الفنانة المصرية سمية الخشاب في أحد الحوارات الصادمة التي لازالت تفجّر ضجة حتى اليوم.

ووقتها كانت قد سألت الإعلامية منى عبد الوهاب الفنانة "الخشاب" سؤالاً كُتبَ على ورقة لتجيب عليه.

وفيما ظهر فقد استفز السؤال سمية بعد ان تحدتها الإعلامية أن تقول الإسم الموجود في الورقة وهو الشيخ وليد ابراهيم صاحب قنوات MBC إذ يتمحور السؤال حول زواجها منه عرفياً.

لكن المفاجئ أن الفنانة المصرية سمية الخشاب رغم أنها اُستُفِزت بادئ الأمر إلا أنها أجابت بكل شجاعة ودون خجل من السؤال.

وأكدت سمية أن زواجها من وليد إبراهيم هو مجرد إشاعة مغرضة وقد نشرها بعض المواقع بسبب أن قنوات MBC كانت تشتري مسلسلاتها وتعرضها بشكل مستمر.