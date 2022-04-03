شاهد .. الزعيم عادل إمام يُفرح كل جمهوره بظهور مفاجئ طال أنتظارة !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الزعيم عادل إمام يُفرح كل جمهوره بظهور مفاجئ طال أنتظارة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

حرص الفنان الكبير عادل إمام، علي تهنئة جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وعلق الزعيم، علي الصورة قائلًا: "كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان كريم".



واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان، واعلنت أنه قد تحقَّقَ شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.



وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.