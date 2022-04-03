- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الزعيم عادل إمام يُفرح كل جمهوره بظهور مفاجئ طال أنتظارة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)
حرص الفنان الكبير عادل إمام، علي تهنئة جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلق الزعيم، علي الصورة قائلًا: "كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان كريم".
واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان، واعلنت أنه قد تحقَّقَ شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.
وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. الزعيم عادل إمام يُفرح كل جمهوره بظهور مفاجئ طال أنتظارة !! (اتفرج صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.