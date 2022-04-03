شاهد .. فضيحة مدوية في الحلقة 1 من مسلسل المداح.. تفاصيل غير متوقعة أصابت الجمهور بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية في الحلقة 1 من مسلسل المداح.. تفاصيل غير متوقعة أصابت الجمهور بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

بشكل مفاجئ وصادم ومفضوح تنبّه الجمهور إلى خطأ فادح في الحلقة 1 من مسلسل المداح التي بدأ عرضها إضافة إلى سرقة موسيقى المسلسل من آخر أجنبي.

جاء ذلك في الحلقة 1 من مسلسل المداح بجزئه الثاني ظهر خطأ فادح في مشهد بين فادي خفاجة وهايدي رفعت داخل جامعة القاهرة

الغريب في الأمر أيضاً أن خلفية الشهد يظهر فيها أهرامات الجيزة لكن جامعة القاهرة لا تطل على الأهرامات من أي جوانبها الأمر الذي أثار صدمة بين الجمهور.

ومما صدم الجمهور أيضاً أن موسيقى الحلقة الأولى من المسلسل مسروقة من مسلسل الإنمي الشهير Attack on Titan.