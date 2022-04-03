شاهد .. أخبار عن زواج النجم اللبناني وائل كفوري بالسر من شخصية معروفة.. ومفأجاة بشأن هوية العروسة !!

انت الان تتابع خبر أخبار عن زواج النجم اللبناني وائل كفوري بالسر من شخصية معروفة.. ومفأجاة بشأن هوية العروسة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

أشار موقع الفن أن الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ تزوج سراً في قبرص من وصيفة ملكة جمال لبنانية شهيرة، وذلك بعد ان انفصل عن حبيبته السابقة شانا عبود، التي غادرت منزله قبل زفافه بشهرين، والتي كانت برفقته اثناء تعرضه لحادث سير.

ولم يعرف حتى الآن ان كانت الجميلة قد دخلت حياته مؤخرا بعد انفصاله عن عبود، أو ان قصتهما ليست جديدة، لكن يبدو انها استطاعت امتلاك قلبه، وجعلته يقرر الزواج منها لتكون السيدة الجديدة لبيته في منطقة شنعير، بعد طليقته ووالدة ابنتيه أنجيلا بشارة.

وأشارت المعلومات التي ذكرها موقع الفن أن وائل كفوري قد يعلن عن هذا الخبر قريباً، وأن ينشر صوراً له ولزوجته من قبرص، خلال اتمام مراسم الزواج.

وعلى صعيد آخر حصد وائل كفوري الدرع الذهبي من "يوتيوب"، بعد ان تخطت قناته الرسمية على تطبيق يوتيوب عتبة مليون مشترك، حيث تضم قناته ٣٢ فيديو، وحصدت ٣٧٠ مليون مشاهدة، وبلغ عدد المشتركين ١،٠١ مليون مشترك، في الوقت الذي لا تزال أغنيته "البنت القوية" التي طرحها منذ أشهر تتصدّر قائمة الأغنيات على قناته بـ١٢١ مليون مشاهدة.

يذكر ان كفوري قد احيى بالاشتراك مع النجمة نانسي عجرم حفلاً فنياً على مسرح قصر الإمارات في مدينة أبو ظبي، واشعلا الأجواء بمجموعة من أغانيهما القديمة والجديدة وسط أجواء تفاعلية وحماسية كبيرة من قبل الحضور.