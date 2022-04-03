شاهد .. من الأكثر ثروة الزعيم عادل إمام أو الراحل سمير غانم.. مقارنة وأرقام ضخمة وكبيرة لن يصدقها عقل !!

انت الان تتابع خبر من الأكثر ثروة الزعيم عادل إمام أو الراحل سمير غانم.. مقارنة وأرقام ضخمة وكبيرة لن يصدقها عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

حصد الزعيم عادل إمام ثروة طائلة خلال مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 114 فيلما و10 مسرحيات بفضل أجره الفلكي الذي رافقه منذ بداية رحلته الفنية عام 1960 وحتى آخر ظهور له في مسلسل فلانتينو رمضان 2020، ليتصدر الزعيم قائمة الأعلى أجرا وجماهيرية في مصر والعالم العربي لعقود طويلة؛ لكن كم تبلغ صافي ثروة عادل إمام الفعلية؟

تداولت وسائل الاعلام مؤخراً خبراً قديماً منقولا عن موقع CELEBRITY NET WORTH ، يشير إلى أن صافي ثروة عادل إمام تتجاوز 100 مليون دولار، لكن التقدير الأخير لصافي ثروة الزعيم قبل عامين من الآن يشير بتجاوزها حاجز 250 مليون دولار أمريكي.

ممتلكات عادل إمام

ويتفادي الفنان المصري عادل إمام الحديث عن حجم ثروته في مقابلاته الخاصة مما سمح للتكهنات والشائعات المتعلقة بثروته الخاصة بالانتشار بشكل كبير، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى امتلاكه لأكثر من نصف مليار جنيه، تشمل عددا من العقارات والسيارات الفاخرة.

وبدأ الزعيم رحلته في عالم الفن في مسرحية "هو وهي" ثم مسرحية "النصابين" عام 1966م. وتعد مسرحة "المشاغبين" الانطلاقة الحقيقية لنجومية عادل إمام، وفي السنوات الأخيرة لم يغب الفنان المصري عن الدراما الرمضانية إلا أنه قرر الابتعاد هذا العام لأسباب صحية خاصة، ليصبح مسلسل "فلانتينو" في رمضان 2020، آخر أعمال الزعيم .

ثروة سمير غانم

وعادت "ثروة" الفنان المصري سمير غانم إلى الأضواء ثانية، بعد أن تداولت وسائل إعلامية عدة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبراً قديما عن حجم ثروته.

وتوفي قبل أشهر الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما متأثرا بفيروس كورونا، وفور إعلان خبر الوفاة تساءل جمهور ومحبي الفنان سمير غانم عن حجم ثروته الذي تركها لبناته، دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم.

وتحدث موقع مختص في متابعة المشاهير عن حجم ثروة الفنان الكبير سمير غانم، والتي ذاعت شهرته من خلال الأعمال الفنية لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الكوميدية، قبل أن يمضي في مسيرة حافلة امتدت إلى التلفزيون والمسرح والسينما.

وقال الموقع أن ثروة سمير غانم بلغت 100 مليون دولار ما يعادل نحو مليار ونص مليار جنيه بحسب سعر الصرف السائد حالياً.

وأصبح سمير غانم بذلك من أغنى الفنانين في مصر بعد كلا من الفنان عادل امام، والفنان محمد رمضان، والفنان رامز جلال.

الفارق شاسع بين ثروة زعيمي الكوميديا

وبمقارنة الأرقام يتضح جلياً أن ثروة عادل إمام تفوق بكثير ثروة سمير غانم وبفارق يقدر بـ 150 مليون دولار، وهو رقم هائل يوضح مدى الهوة الكبيرة بين جماهيرية عادل إمام وبقية نجوم عصره.

قد يرجع الأمر أيضاً إلى العقل التجاري الذي يتمتع به الزعيم، وهو ما أشارت إليه الراحلة دلال عبد العزيز، والتي ذكرت في إحدى لقاءاتها التلفزيونية بأن الزعيم نصح زوجها سمير غانم بتحويل كل ما يملكه من ثروة إلى الدولار، وهي نصيحة لم يعمل بها سمير غانم، فضيع فرصة كبرى لتكبير مقدار ثروته.