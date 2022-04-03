شاهد .. مين من أزواجك الإثني عشر ندمتي على الطلاق منه.. إجابة غادة عبد الرزاق كانت غير متوقعة وصدمت الكل !!

انت الان تتابع خبر مين من أزواجك الإثني عشر ندمتي على الطلاق منه.. إجابة غادة عبد الرزاق كانت غير متوقعة وصدمت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/03 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

ربما لايعرف الكثيرون أن الفنانة غادة عبد الرزاق تزوجت 12 مرة آخرهم المخرج هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز​، الذي عرض في رمضان عام 2020. وقد أفصحت الفنانة غادة عبد الرزاق في تصريحات سابقة على ندمها الشديد على طلاقها من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز لأنه رجل محترم وتقدره ولأنه والد ابنتها الوحيدة روتانا. وتزوجت غادة عبد الرازق لأول مرة من القزار وحينها لم تكن تبلغ من العمر سوى 17 عاماً وأنجبت منه إبنتها الوحيدة روتانا وتعتبر زيجتها هذه هي الأطول في كل حياتها، فقد إستمرت 7 سنوات قبل أن يتطلقا. وكانت غادة عبد الرازق فجرت مفاجأة خبر زواجها من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها "​سلطانة المعز" منتصف العام الماضي. وقالت إن قصة الحب بينهما بدأت خلال تحضيرات "سلطانة المعز"، لتصل إلى الزواج، خلال تصوير العمل الدرامي. وكان الثنائي قد تعاون سابقاً في مسلسل "حكاية حياة"، الذي عرض في رمضان عام 2013، وإنتشرت الشائعات وقتها عن إرتباطهما، ولكنها نفت الأمر في ذلك الوقت.

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