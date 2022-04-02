أخبار اليمن : اجتماع مؤتمري في سقطرى يشدد على ضرورة طرد كافة قوات الإحتلال

اجتماع مؤتمري في سقطرى يشدد على ضرورة طرد كافة قوات الإحتلالعقدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى اجتماعاً تنظيمياً لمناقشة آخر المستجدات السياسية والتنظيمية على الساحة الوطنية.

وفي مستهل الاجتماع الذي عُقد برئاسة الأستاذ سعيد مسعود الجريري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة، رحب القيادي المؤتمري سعيد الجريري بالحاضرين وشكرهم علي صمودهم وثباتهم وتضحياتهم.

وفي الاجتماع نقل رئيس فرع المؤتمر بسقطرى تحيات القيادة العليا للمؤتمر ممثلةً بالشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، ونوابه والأمين العام للمؤتمر، إلى المشاركين في الاجتماع.

وهنأ المجتمعون رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس ونوابه والأمين العام وجميع قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة العظيمة على الجميع بالخير وعلى اليمن بالأمن والاستقرار.

وناقش الاجتماع الأوضاع المأساوية الصعبة التي وصلت إليها اليمن جراء الحرب العدوانية الظالمة على الوطن والشعب اليمني العظيم، ودمرت الارض والإنسان والشجر والحجر دون استثناء وأهلكت الحرث والنسل من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم في الداخل الوطن في احتلال البلاد وتدمير مقدراته الوطنية والاستيلاء علي الموارد الاقتصادية والمنافذ الرئيسية من المطارات والموانئ والقضاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية كلياً.

وأكد المجتمعون على مواقفهم الثابتة والصادقة وتمسكهم بالثوابت الوطنية (26 سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر و22مايو) والميثاق الوطني الذي أجمع عليه كل أطياف المجتمع اليمني وقواه السياسية وعدم الخروج عنه، مؤكدين على وحدة الصف ونبذ اي مظاهر للعنصرية وثقافة الكراهية بين ابناء الوطن الواحد، مشددين على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وطرد كافة قوات الإحتلال من كل شبر في اليمن.

وطالب الاجتماع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفع الحصار وإيقاف العدوان، والتصدي لكل المخططات العدوانيه الساعية إلى تمزيق وتقسيم الوطن الي دويلات متفرقة.

وناشد المجتمعون بإعادة الامن والاستقرار ورفع المعاناة والغلاء المعيشي وتوفير الخدمات الاساسية وتنفيذ المشاريع التنموية المفقودة من الوطن للمواطن في هذه الجزيرة، ورفض اي وصاية او تواجد عسكري اجنبي في ارض اليمن السعيد.

وأشاد الاجتماع باهتمام وحرص قيادة المؤتمر العليا في الحفاظ على المؤتمر ووحدته والسير قُدُماً واتخاذ القرارات الحازمة ضد من يخالف اللوائح وأدبيات النظام الداخلي للمؤتمر، واتخاذ الاجراءات التنظيمية ضد الخونة والمرتزقة وكل من أيد العدوان على اليمن.

وقد ناقش الاجتماع عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالعملية التنظيمية والسياسية للمؤتمر على مستوى المحافظة واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.