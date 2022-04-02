انت الان تتابع خبر مفأجاة مُبكية .. وفاة نجم مسلسل وادي الذئاب .. والحزن يخيم على الجمهور ! من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

توفي الممثل التركي ​إبراهيم غوندوغان​ İbrahim Gündoğan الذي لعب دورميتي أيمار في مسلسل وادي الذئاب بعد تعرضه لنوبة قلبية عن عمر يناهز الـ 63 عامًا. وأعلن Süha Uygur عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي عن نبأ الوفاة وقال: "عسى أن يكون طريقك في النور يا سيد ابراهيم".

وبحسب صحيفة hurriyet التركية سيوارى غوندوغان الثرى غداً عند الظهر.

إشتهر غوندوغان بدوره الذي لعبه في مسلسل ​وادي الذئاب​الذي حقق نجاحات ونسب مشاهدات عالية.

إنتشر الخبر بشكل كبير حيث تناقله رواد السوشيل الميديا عبر حساباتهم الخاصة وتفاعلوا معه معبرين عن أسفهم لسماع الخبر وكتبوا عبارات ترحموا فيها على الراحا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. مفأجاة مُبكية .. وفاة نجم مسلسل وادي الذئاب .. والحزن يخيم على الجمهور ! من يكون ؟ (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.