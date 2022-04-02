شاهد .. صدمة مزلزلة.. الكشف أخيراً عن ضحايا الممثل المصري رامز جلال في برنامج المقالب ​رامز موفي ستار !!

انت الان تتابع خبر صدمة مزلزلة.. الكشف أخيراً عن ضحايا الممثل المصري رامز جلال في برنامج المقالب ​رامز موفي ستار !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

ينتظر المشاهدون خلال شهر رمضان كل عام مقالب الممثل المصري ​رامز جلال​، لقضاء وقت من التشويق في رؤية ابرز نجوم الفن والرياضة ومشاهير العالم العربي ضحايا في برنامجه.

نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية تركي آل الشيخ الذي يرعى البرنامج للسنة الثانية على التوالي البرومو الدعائي لبرنامج ​رامز موفي ستار​.



من ابرز ضحايا رامز جلال هذا العام: ​درة​، ​تارا عماد​، غادة عادل، هدى المفتي، ​مي كساب​، مايان السيد، محمد محمود، أحمد فتحي. ومن ابرز نجوم الرياضة ​بيغ رامي​.



تدور فكرة البرنامج هذه السنة حول دعوة الضيوف للمشاركة في مشهد سينمائي مع الممثل العالمي فاندام ليقعوا ضحية المقلب الخاص بكل واحد منهم على مدار الحلقات.