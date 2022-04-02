شاهد .. متصل يصدم مبروك عطية : هل ممكن أبوس مراتى فى نهار رمضان؟ رد مفاجئ من الداعية لم يتوقعة أحد أبداً !!

انت الان تتابع خبر متصل يصدم مبروك عطية : هل ممكن أبوس مراتى فى نهار رمضان؟ رد مفاجئ من الداعية لم يتوقعة أحد أبداً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجأ أحد المتصلين الدكتور مبروك عطية بسؤال حول مداعبته لزوجته في نهار رمضان. وقال إنه يرغب في ذلك وعايز "يبوسها" ويداعبها فهل عليه إثم، ليرد الدكتور عطية بالقول: إلعب براحتك مفيش مشكلة المهم انك تكون عارف ان مفيش حاجة تانية هتحصل بينكم بعد المداعبة. وأضاف: لكن المشكلة ان الواحد ييجي يلعب مع مراته وبعدين يتحول إلى "عنتر" وعايز يمارس العلاقة الزوجة معها، فلو انت قادر تمسك نفسك من غوايات الشيطان مفيش مشكلة.

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