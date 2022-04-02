شاهد .. رقم صادم لثروة نجم مسلسل أرطغرل الخيالية والذي صدمت الكل .. الرقم فاق المعقول كل التوقعات !

انت الان تتابع خبر رقم صادم لثروة نجم مسلسل أرطغرل الخيالية والذي صدمت الكل .. الرقم فاق المعقول كل التوقعات ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

رغم ما تحققه الدراما التركية من نجاح وشهرة واسعة إلا أن أجور النجوم بها لا تقارن بالنجوم في هوليوود أو بوليوود على الإطلاق، فـالنجوم في تركيا أجورهم أقل بكثير.

لكن هناك مجموعة من المشاهيراستطاعوا تحقيق ثروة هائلة من خلال العمل في مجال السينما والدراما التركية من ضمنهم الممثل الشهير إنجين آلتان دوزياتان الذي أدى دور الغازي أرطغرل في المسلسل التركي ‏الشهير قيامة أرطغرل الذي تقدر ثروته بـ10 ملايين دولار.

ولد النجم التركي في الـ 26 من يوليو/ تموز عام 1979 في مدينة أزمير التركية، لأسرة متوسطة الحال، وأمضى طفولة سعيدة بحسب قوله، كما كان يهوى الذهاب إلى مزرعة جدته في نهاية الأسبوع، حسبما ترجم موقع “مدى بوست”.

الممثل التركي ​انجين التان دوزياتان​ بطل مسلسل "قيامة آرطغرل" هو الوجه الدعائي لأحد البنوك التركية في جميع الإعلانات، وذلك مقابل 6 ملايين ليرة تركية (نحو مليون دولار أميركي).

تخرج إنجين ألتان من قسم المسرح في جامعة 9 أيلول عام 2001، وانتقل إلى مدينة إسطنبول حيث بدأ مشواره الفني منها وهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة باهتشي شهير في تقتنيات التمثيل المتقدمة.

ونال الفنان التركي إنجين ألتان نال شهرة واسعة في الوطن العربي بعد تجسيده شخصية أرطغرل والد مؤسس الدولة العثمانية السلطان عثمان الأول التي حكمت أجزاءاً واسعة من آسيا وأوروبا والبلقان لأكثر من400 عام ، وحقق المسلسل نجاحا باهرا خلال سنوات عرضه محليا وعربيا ودوليا.