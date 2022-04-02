شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. الحكم بـ 10 سنوات سجن على فنان شهير بسبب أغنية .. ومفاجأة بشأن هويته !!

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. الحكم بـ 10 سنوات سجن على فنان شهير بسبب أغنية .. ومفاجأة بشأن هويته !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

أشارت نائبة رئيس المحكمة في فيينا، كريستينا سالتسبورن في تصريحات لها لوكالة فرانس برس، انه تم الحكم على ناشط يميني متطرف بالسجن عشر سنوات، بتهمة نشر أغان تمجّد النازية الجديدة على الإنترنت، استخدم إحداها منفذ هجوم معاد للسامية في ألمانيا عام 2019، كما حكم على شقيقه الأصغر، مدير موقع معاد للسامية، بالسجن أربع سنوات.

وتعرّف المحققون إلى هذا النمساوي البالغ 37 عاما من خلال حساب باي بال الخاص به، حيث يختبئ وراء الاسم المستعار "مستر بوند"، واحتجز منذ توقيفه في كانون الثاني/يناير 2021.

وأقدم النمساوي على تحوير أغاني راب من خلال استخدام كلمات تمجد الاشتراكية القومية ومعاداة السامية والعنصرية وكره الأجانب، واستُخدمت إحدى هذه الأغنيات كموسيقى تصويرية لمقطع فيديو سجّله منفذ هجوم في هاله بشرق ألمانيا ضد كنيسا يهوديا، والذي تسبب حينها بقتل شخصين بالرصاص في الشارع وفي مطعم للوجبات الخفيفة.

وكان الناشط يدعو منذ العام 2016 أعضاء منتديات النازيين الجدد إلى تنفيذ هجمات إرهابية، وبعد ذلك ضاعفت الشرطة النمساوية جهودها للبحث عنه والقبض عليه.