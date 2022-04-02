شاهد .. الفنانة السورية نسرين طافش تتخلى عن ابراز مفاتنها وترتدي الحجاب .. والجمهور مصدوم هل اعتزلت !! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة السورية نسرين طافش تتخلى عن ابراز مفاتنها وترتدي الحجاب .. والجمهور مصدوم هل اعتزلت !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة ​نسرين طافش مجموعة من الصور اليوم الجمعة،عبر حسابها في انستغرام، توثق فيها زيارتها للجامع الأموي في دمشق، وظهرت فيها مرتدية الحجاب وعباءة زرقاء، وطيور الجامع حولها، وعلقت عليها: رمضان كريم، أعاده الله علينا جميعًا بالتسامح و المحبة و السلام.

ولاقت صور نسرين طافش تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين أثنوا على اطلالتها وصورها في الحجاب بالجامع الأموي، مؤكدين ان الحجاب يليق بها كثيرا، وتم تداول الصور بشكل مكثف عبر حسابات المتابعين والصفحات التي تختص بالفن.

هذا وعلقت طافش عبر حسابها الخاص على انستغرام،​ على صفعة الممثل الأميركي ​ويل سميث​ لزميله كريس روك خلال حفل الأوسكار، وكتبت مشيدة بردة فعله: "أحب و أحترم ويل سميث ، ممثل عظيم رغم اني مش مع الحلول العنيفة لكن احترم كل رجل يدافع عن حبيبته /خطيبته/ زوجته ولا يرضى التجاوز عليها"، ورغم ان البعض أكد على صحة كلامها، لكنها تعرضت للإنتقاد من قبل البعض الآخر معتبرين ان الدفاع عن الحب والكرامة لا يكون بالضرب والعنف.

وعلى صعيد آخر، تشارك نسرين طافش بالسباق الرمضاني من خلال المسلسل الشعبي "جوقة عزيزة"، والتي تلعب فيه دور البطولة بجانب نخبة من الممثلين منهم ​سلوم حداد​، ​أيمن رضا​، ​هبة نور​، عدنان أبو الشامات، سليم صبري، إيمان عبد العزيز، نورا رحال، وغيرهم.

وشوقت نسرين الجمهور لمسلسلها الجديد "​جوقة عزيزة​"، من خلال نشر عدة بوسترات للمسلسل عبر حسابها على انستغرام، والتي تظهر فيها بشخصية "عزيزة" التي تسحر قلوب الرجال والمعجبين بشخصيتها، وعلقت على البوستر الترويجي: "أيام قليلة و تبدأ الحكاية، ملكة المسرح عزيزة خانم".