شاهد .. أنا غلطت.. بطلة فيلم أصحاب ولا أعز الفنانة منى زكي تعتذر للجمهور على الهواء بسبب ما فعلته !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر أنا غلطت.. بطلة فيلم أصحاب ولا أعز الفنانة منى زكي تعتذر للجمهور على الهواء بسبب ما فعلته !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

ربما يتعجب الكثيرون ممن شاهدوا فيلم أصحاب ولا أعز، الذي عرضته منصة نتفليكس العالمية مؤخرا، لحجم الضجة والانتقادات الحادة التي أثارها.

وبعد الجدل المثار، وما خلفه من انتقادات كبيرة طالت الفنانة منى زكي، اختارت النجمة المصرية عدم التركيز مع "الجانب السلبي.

وأعادت هذه الحادثة التذكير بأحد أعمال منى زكي والتي خرجت بعده باعتذار للجمهور خلال لقاء صحفي جمعها بالإعلامي عمرو سعد.

وسلط سعد الضوء على فيلم "الحب الأول" لها والذي تعرضت بعده لانتقادات لاذعة، فاعتذرت وقالت أنها "مقصرتش في حدود اللي كان مكتوب لي"، معترفة أنها قد تكون أساءت اختيار المشاركة في الفيلم.

ودعم العديد من الفنانين الفنانة منى زكي بعد الأزمة المثارة بسبب فيلم أصاب ولا أعز والذي طرح قضية المثلية الجنسية وتضمن ألفاظا اعتبرها الكثيرون إباحية، منذ عرضه عبر منصة نتلفيكس مع تصاعد حدة المنتقدين للفيلم، إذ يرون أنه يروج للمثلية والخروج عن قيم المجتمعات العربية، حتى وصلت مطالب المنتقدين إلى منعه، ورفع دعاوى قضائية ضده.

يجدر الذكر أن "أصحاب ولا أعز" من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.

تدور أحداثه حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة ترفيهية، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة التي تأتي لهذه الهواتف على مرأى ومسمع من جميع الحاضرين على طاولة العشاء.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي جاءت إلى الهواتف المفتوحة، والتي لم يكن يعرف بها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء.