شاهد .. تسريب صورة صادمة للسعودية ’’مودل روز‘‘ وهي تقبّل شاباً مجهولاً برومانسية بالغة !! (اتفرج الصورة)

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انت الان تتابع خبر تسريب صورة صادمة للسعودية ’’مودل روز‘‘ وهي تقبّل شاباً مجهولاً برومانسية بالغة !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)
تعرضت عارضة الازياء السعودية مودل روز للكثير من التعليقات السلبية المسيئة بحقها وذلك بعد ان سربت صفحة شهيرة على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة تشبهها، تتبادل القُبل مع شاب مجهول الهوية داخل أحد أماكن السهر الليلية.
وأشارت الصفحة ان الشابة الموجودة في هذه الصورة هي مودل روز نفسها التي يبدو انها تعيش قصة حب جديدة بعد خصولها على الطلاق من زوجها رجل الاعمال السعودي محمد الحمود وذلك قبل شهرين حسب تصريحاتها.
وانتشرت الصورة بشكل كبير ان تقرر الصفحة حذفها.
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