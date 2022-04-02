شاهد .. لن تصدق كم يتقاضى الإعلامي مصطفى الآغا نظير تقديمه لبرنامج (صدى الملاعب) على MBC.. الرقم صادم ولا يتوقعة عقل !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم يتقاضى الإعلامي مصطفى الآغا نظير تقديمه لبرنامج (صدى الملاعب) على MBC.. الرقم صادم ولا يتوقعة عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

الإعلامي الشهير والمتميز مصطفى الآغا أحد أشهر المذيعين في العالم العربي، وهو إعلامي سوري ولديه أيضًا الجنسية البريطانية. مولده كان في مخيم اليرموك في مدينة دمشق. يعمل في الوقت الحالي في شبكة قنوات إم بي سي.

ويحصل الآغا على أقل تقدير في العام الواحد، أكثر من مائة ألف دولار أميركي من الدخل المتأتي من المسابقات فوق راتبه الأساسي، وهو ما يضطره إلى القيام بأدوار مشابهة كالتي تقوم بها مذيعات قنوات المسابقات في استجداء مزيد من الرسائل ليدخلن نسبة من تلك الدخول في جيوبهن الخاصة.

ويقدم الإعلامي مصطفى الآغا برنامج "صدى الملاعب" عبر شاشة Mbc، يحمل الجنسية السورية والبريطانية، وهو من أصول فلسطينية، وُلد في مخيّم اليرموك بدمشق عام ١٩٦٣ ولعب في شبابه حارس مرمى لكرة اليد وكرة القدم، تزوج بالإعلامية مي الخطيب وأنجب منها كرم وناتالي.