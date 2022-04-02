شاهد .. هل حقاً العندليب عبد الحليم حافظ لم يصلِ لله ركعة واحدة طوال حياته ؟! صورة مُسربة فضحت كلّ شيء للعلن !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)
كثيرة هي الشائعات التي ظلت تلاحق الفنان المصري العملاق عبد الحليم حافظ ولعل من أبرز هذه الشائعات أنه لم يكن ملتزماً دينياً ولم يصلِ لله ركعة واحدة طوال حياته.
والحقيقة أن هذه الشائعة ردت عليها صورة أظهرت الفنان الكبير وهو يُصلي رفقة أحد زملائه في بيته خلال إحدى المساءات.
وهنا نهدي إلى محبي العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ صورة له وهو يصلي في بيته بصحبه الفنان حسن يوسف.
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