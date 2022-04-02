- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر شاب يشنق نفسه أمام منزل حبيبته في ليلة زواجها ويترك لها 3 رسائل والذي صدمت الكل ولم يتوقعها عقل !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)
أقدم شاب يمني لم يكمل الثلاثين من عمره على شنق نفسه على عمود إسمنتي بجوار خزان مياه، في في مديرية يريم بمحافظة إب.
وكشف الصحفي بشير المصقري، تفاصيل عن المنتحر، مشيرًا إلى أنه يدعى رياض محمد التعزي، وقد وجده بعض السكان معلقاً على العمود الإسمنتي، كما أن الراحل ليس من أهالي المنطقة بل من قرية تتبع مديرية بعدان المجاورة.
وأكد الصحفي، أنه انتحر بسبب أزمة عاطفية، واختار الموت ليتخلص من عذاباته بعد أن أدرك أن الارتباط بمن يحب مستحيل.
وترك رياض وراءه مجموعة رسائل وجدوها في جيبه، تحمل كلمات حب ومشاعر غضب وألم، حيث كتب لحبيبته في إحدى تلك الرسائل: "انبسطي في حياتك وانسيني عشانك .. وربي أنا أحبك موت، واليوم أثبت لك كل شيء".
وفي رسالة أخرى: أنت وعدتيني ما تكوني لغيري، بس خنت الوعود، بس أنا ما خنتك، اذكريني يا حياتي أحبك موت".
وكتب في رسالة ثالثة: "ما رح سامحك.. خذي كل شيء واحتفظي به، واذكريني، بحبك. الجوال لك وكل حاجة لك".
وذكر الصحفي المصقري أن الفتاة التي كان يحبها تزوجت بالفعل في نفس ليلة انتحاره، وانتقلت إلى مدينة رداع في محافظة البيضاء التي تبعد آلاف الكيلو مترات عن هذه القرية، فقرر أن يشنق نفسه في عمارة غير مكتملة مواجهة لمنزل الفتاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. شاب يشنق نفسه أمام منزل حبيبته في ليلة زواجها ويترك لها 3 رسائل والذي صدمت الكل ولم يتوقعها عقل !! (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.