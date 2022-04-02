شاهد .. شاب يشنق نفسه أمام منزل حبيبته في ليلة زواجها ويترك لها 3 رسائل والذي صدمت الكل ولم يتوقعها عقل !! (صورة)

انت الان تتابع خبر شاب يشنق نفسه أمام منزل حبيبته في ليلة زواجها ويترك لها 3 رسائل والذي صدمت الكل ولم يتوقعها عقل !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

أقدم شاب يمني لم يكمل الثلاثين من عمره على شنق نفسه على عمود إسمنتي بجوار خزان مياه، في في مديرية يريم بمحافظة إب.

وكشف الصحفي بشير المصقري، تفاصيل عن المنتحر، مشيرًا إلى أنه يدعى رياض محمد التعزي، وقد وجده بعض السكان معلقاً على العمود الإسمنتي، كما أن الراحل ليس من أهالي المنطقة بل من قرية تتبع مديرية بعدان المجاورة.

وأكد الصحفي، أنه انتحر بسبب أزمة عاطفية، واختار الموت ليتخلص من عذاباته بعد أن أدرك أن الارتباط بمن يحب مستحيل.

وترك رياض وراءه مجموعة رسائل وجدوها في جيبه، تحمل كلمات حب ومشاعر غضب وألم، حيث كتب لحبيبته في إحدى تلك الرسائل: "انبسطي في حياتك وانسيني عشانك .. وربي أنا أحبك موت، واليوم أثبت لك كل شيء".

وفي رسالة أخرى: أنت وعدتيني ما تكوني لغيري، بس خنت الوعود، بس أنا ما خنتك، اذكريني يا حياتي أحبك موت".

وكتب في رسالة ثالثة: "ما رح سامحك.. خذي كل شيء واحتفظي به، واذكريني، بحبك. الجوال لك وكل حاجة لك".

وذكر الصحفي المصقري أن الفتاة التي كان يحبها تزوجت بالفعل في نفس ليلة انتحاره، وانتقلت إلى مدينة رداع في محافظة البيضاء التي تبعد آلاف الكيلو مترات عن هذه القرية، فقرر أن يشنق نفسه في عمارة غير مكتملة مواجهة لمنزل الفتاة.