شاهد .. عرضوا على الفنانة أرملة الراحل نور الشريف ’’بوسي‘‘ العمل مع محمد رمضان فصدمتهم بما قالته !

انت الان تتابع خبر عرضوا على الفنانة أرملة الراحل نور الشريف ’’بوسي‘‘ العمل مع محمد رمضان فصدمتهم بما قالته ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة القديرة بوسي، أرملة الفنان الراحل نور الشريف، عن رأيها في فناني الجيل الحالي واختلافهم عن فناني جيلها.

وانتقدت قيام فناني الجيل الحالي باختيار شركائهم في الأعمال الفنية التي يقومون بها، مؤكدة: الدور يفرض نفسه ومش صح الممثل يقول جيبوا لي الفنان ده أو الفنانة دي تشتغل معايا.. الدور هو اللي بيحدد مين أنسب شخص يقوم به.

وقالت: عشان كده كنت أختلف في مرات كثيرة مع نور في أعمال أشوفها كويسة ويشوفها مش مناسبة أو العكس، بس مينفعش ممثل يختار مين يشتغل معاه.

وبخصوص العمل مع فناني الجيل الحالي ومنهم محمد رمضان قالت إن رمضان يشتغل عل نفسه ويطور من نفسه في كل عمل جديد، وهو ممثل جيد ولا تمانع العمل معه.