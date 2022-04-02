شاهد .. فلكية شهيرة تصدم حارس مصر أبو جبل وزوجته ملكة جمال الجزائر بتوقعات هي الأولى من نوعها والذي فاجأت الكل !!

انت الان تتابع خبر فلكية شهيرة تصدم حارس مصر أبو جبل وزوجته ملكة جمال الجزائر بتوقعات هي الأولى من نوعها والذي فاجأت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

جدل واسع شهدته منصات التواصل، على هامش التصريحات المتبادلة بين «محمد أبو جبل»، حارس مرمى منتخب مصر، وزوجته الجزائرية «سمارة»، متسببة في تصدرهما قائمة التريندات بالمواقع المختلفة.

وازدادت الشكوك حول توتر علاقة الثنائي، بعدما خرج «أبوجبل» خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، معلقا على الحالة الاجتماعية بأنها تشهد بعض المشاكل.

وتحفظ «أبو جبل»، أثناء حديثه عن حالته الاجتماعية، حيث رفض في البداية الإجابة على السؤال، لتؤكد له «الشاذلي» أن العديد من الفتيات طرحن عليها السؤال قبل بداية تصوير الحلقة، ليرد: «الحالة الاجتماعية فيها مشاكل كتير»، وبعدها خرجت «سمارة» عبر حسابها الشخصي بمنصة «انستجرام»، معلقة: «من فترة وأنا مقفلة على الموضوع في قلبي لأنه أولا الموضوع شخصي وثانيا أنا لست من النوع اللي بيستغل المشاكل علشان أطلع بها تريند وثالثا احتراما للعائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة».

توقعات الفلك لـ« أبو جبل وسمارة يحيى» وتوقع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انفصال الطرفين لكن دون تأكيد منهما لكن على ما يبدو هناك مشاكل بينهما، إلّا أن عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، قدمت توقعاتها الفلكية للثنائي خلال العام 2022 بجانب ما تحمله أرقام أعياد ميلادهما من علامات قد تحدد مصير العلاقة بينهما.

وأوضحت خبيرة الأبراج والفلك، أن محمد أبو جبل من مواليد 29 يناير 1989 وينتمي لمواليد برج الثور، وتشير التوقعات بأن لديه نهاية مرحلة فضلا عما يحويه داخله من حزن وغضب ورغبة في إنهاء علاقة خاصة خلال فترة الصيف تحديداً مع نهاية شهر يوليو بسبب وجود الشمس في مواجهة البرج.

أما الجزائرية سمارة يحيى، فهي من مواليد 19 مايو 1992 أي تنتمي إلى برج الثور، وتشير التوقعات الفلكية بحسب عبير فؤاد، إلى أنها بحالة تشوش لرغبتها في الحصول على جميع الأشياء في آن واحد مما يسبب لها مشاكل، متابعة: «رقم 19 أصحابه بيكونوا عايزين حاجات كتير وده بيخليهم يخسروا لو قللت طموحاتها وترضى بالمتاح يكون أفضل».

وعلى الرغم من التأثيرات الفلكية السلبية لكل من «أبو جبل» و«سمارة»، إلا أن هناك أمر إيجابي أشارت إليه «فؤاد» وهو الانجذاب بين الطرفين رغم احتمالات الانفصال والسبب رقم 29 الخاص بـ«أبو جبل» المشير إلى الشمس، ورقم 19 الخاص بالجزائرية والمرتبط بالقمر، متابعة: «الشمس والقمر في بينهم دايما انجذاب ولو حاولوا يتغلبوا على الخلافات هتكون علاقة ناجحة».

كما أكدت عبير فؤاد، أن «سمارة» تنتمي إلى امرأة الثور والتي من صفاتها الغيرة الشديدة أما رجل الدلو المنتمي إليه «أبو جبل» يعشق حريته، فإذا تغلبا سويا على هذا الأمر من المرجح إنقاذ العلاقة.