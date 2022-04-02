شاهد .. طلبوا من النجمة نارمين الفقي رأيها الصريح في محمد عادل إمام.. لكن إجابتها صدمت كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من النجمة نارمين الفقي رأيها الصريح في محمد عادل إمام.. لكن إجابتها صدمت كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة نيرمين الفقي قالت بإنها في قمة سعادتها لتعاونها مع الفنان محمد عادل إمام، على خلفية الدور الذي قدمته أمامه في مسلسله «النمر» في عام 2021.

وأوضحت «نرمين الفقي»: «محمد ده بني آدم قمر، قمر من جوا ومن برا، أنا أول مرة أتعامل معاه، وحقيقي مبسوطة أوي إني اتعرفت عليه واتعاملت معاه».

وتابعت «سيبك من الناحية الفنية، هو إنسان محبوب ومحترم وخلوق، وكل الناس بتحبه وبيعامل الناس كلها باحترام، وديما بنتكلم على انستجرام ونهزر بكل حب».

وأكدت نرمين الفقي خلال حديثها، أن نجل الزعيم من الفنانين المميزين، يحفظ دوره كويس، ويحضر لكل أعماله بشكل احترافي كبير، مشيرة إلى أنه فنان قوي وذو موهبة خاصة.

ونشر محمد عادل إمام الفيديو الذي تحدثت فيها النجمة نرمين الفقي عنه، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وقال: «شكراً للنجمة الجميلة نرمين الفقي.. حقيقي استمتعت بالشغل معاكي.. و"شمس الحلق" كانت مكسرة الدنيا بجد».

ويذكر أن الفنان محمد عادل إمام اجتمع والنجمة نرمين الفقي في أحداث مسلسل النمر، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2021.