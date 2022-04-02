شاهد .. مين من أزواجك الثلاثة ندمتي على الزواج منه.. رانيا يوسف تجيب بجرأة صادمة ودون خجل .. لن تتوقع من يكون ؟

انت الان تتابع خبر مين من أزواجك الثلاثة ندمتي على الزواج منه.. رانيا يوسف تجيب بجرأة صادمة ودون خجل .. لن تتوقع من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية وندمها على بعض القرارات التي اتخذتها في حياتها من بينها زواجها بعد انفصالها للمرة الأولى.

وقالت «يوسف» في لقاء سابق مع برنامج «مع الفارس» المذاع على قناة الرشيد العراقية، إنها تزوجت رجلا يصغرها بأربع سنوات، وندمت على ذلك، وهي الزيجة الثانية، لافتة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان عدد من الفنانات عن زواجهن من رجال يصغرهن بحوالي عشر سنوات، ولكن المشكلة أن هذا يُستغل عاطفي ومادي، «بيعلي سعره كراجل عليها.. ولذلك طول الوقت الست بتخسر وهو بيكسب».

وتثير رانيا يوسف الجدل دائمًا ليس فقط بإطلالاتها ولكن بزيجاتها، فقد تزوجت ثلاث مرات وتؤكد أنها لن تتزوج مرة أخرى بعد فشل زيجاتها السابقة.

الزيجة الأولى في حياة رانيا يوسف كانت من المنتج محمد مختار، والذي تزوجته رغم فرق السن الكبير بينهما وأنجبت منه ابنتيها، وانفصلت عنه بعد زواج استمر لأكثر من 10 سنوات واتهمته بعد ذلك بالبخل وعدم الانفاق على بناته.

تزوجت رانيا يوسف مرة ثانية من كريم شبراوي، ولم تستمر هذه الزيجة سوى 4 شهور، واتهمته بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها.

أما الزيجة الثالثة فكانت من المهندس طارق عزب واستمرت 6 سنوات وانفصلت عنه في هدوء بدون أي مشاكل معلنة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، مشاركتها الى جانب أحمد داش وبيومي فؤاد في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي"، الذي عُرض على منصة اتفرج الإلكترونية.