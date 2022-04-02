شاهد .. الفنانة المصرية ’’هالة صدقي‘‘ بإطلالة اغراء نووية ارتدت القصير جدًا والذي كشف المستور !! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)
نشرت النجمة المصرية القديرة هالة_صدقي فيديو قصيرًا لها ظهرت أمام البحر تتغزل به وقالت إنها تعشقه وتحب الوقوف أمامه ووصف البحر ببحرها.
أطلّت ترتدي لباسًا قصيرًا للغاية لكنها لم ترتدِ البكيني لأنها تحترم نفسها واسمها وسنها وقيمتها الفنية الكبيرة.
هالة ربما امتنعت عن ارتداء البكيني منذ زمن طويل بعدما ظهرت به خلال فيلم (نص أرنب) الذي بدأ عرضه الأول عام ١٩٨٢.
المشهد الذي أطلّت به ترتديه أزعج والدها الذي أبعدها عن التمثيل لمدة خمس سنوات.
هالة بدت سعيدة الآن أمام البحر وكتبت: (طاير يا هوى طاير ع المينا رايح يا هوي تخبر قصة الهوي وتفتن علينا، دائما يا بحر تخبي اسرارنا ولا عمرك تحكي اسرارنا).
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