شاهد .. كايلي جينر تزلزل الأنترنت وتثير الجدل بصورة فخذيها !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر كايلي جينر تزلزل الأنترنت وتثير الجدل بصورة فخذيها !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ ضجة كبيرة بصورتين جديدتين نشرتهما في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ولفتت كايلي الأنظار بجمالها وبذوقهاء في إنتقاء إطلالتها الكلاسيكية إلا أن ما أثار بلبلة طريقة جلوسها وزاوية إلتقاط الصور التي إعتبرها البعض مبالغ بها وأنها لم تركز على وجهها بل على جسمها مستعرضة المجوهرات التي إرتدتها.



وكانت إستعرضت كايلي جينر أحذيتها بمقطع فيديو، والتي تتنوع بين أحذية شتوية وأحذية صيفية، ولكن ما لفت أنظار المتابعين كان أن أحذيتها يسيطر عليها لون واحد بدرجات مختلفة وموديلات مختلفة، وهو اللون الزهري.

وتداولت الصفحات الفنية المهتمة بأمور الفنانين والمشاهير الفيديو بشكل كبير، مؤكدين على إستغرابهم أنها تركز على لون الزهر بأحذيتها، مع أن البعض أكد أنها تمتلك الكثير من الأحذية الأخرى.