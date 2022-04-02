شاهد .. الفنانة المصرية سمية الخشاب ترتدي الحجاب.. والجمهور يتساءل بصدمة هل أعلنت توبتها؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية سمية الخشاب ترتدي الحجاب.. والجمهور يتساءل بصدمة هل أعلنت توبتها؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

ارتدت الفنانة المصرية سمية الخشاب المثيرة للجدل الحجاب، حيث انتشرت صورتها عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، ما أدّى للبعض بالقول إنّها قد أعلنت توبتها.

في التفاصيل، أحدثت الفنانة المصرية ش​سمية الخشاب​ حالة من الجدل الواسع بين المتابعين، بعد وضعها صورة شخصية حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

الملفت في الأمر هو ظهور سمية بالحجاب، دون ان توضح أي شيء حول إمكانية إرتداءها له.

الحقيقة أن الصورة قديمة وتعود لجلسة تصوير أجرتها منذ سنوات، ويبدو ان سمية شاركتها الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان.

وكانت سمية قد هنأت متابعيها عبر صفحتها الخاصة بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يوافق يوم السبت المقبل الموافق 2 ابريل.