شاهد .. زوجة الفنان السوري باسم ياخور تتعرض للتحرش علناً…وردة فعله صدمت الجميع .. !! (صور صادمة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان السوري باسم ياخور تتعرض للتحرش علناً…وردة فعله صدمت الجميع .. !! (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة زوجة الممثل السوري باسم ياخور حيث تلقت تعليقاً تتعرض فيه للتحرش علناً أمام الجميع.

زوجة باسم ياخور نشرت صورتها خلال تواجدها في أحد الأماكن وفي تعليق كانت تتعرض فيه للتحرش من احد الأشخاص الذي قال لها:

“شي طيب”





فجاء رد باسم صارماً قائلاً:

“كول خرى”

ومع أن الصورة قديمة نشرتها رنا عبر فايسبوك في نوفمبر الماضي إلا أن هذا التعليق انتشر اليوم ومن غير المعروف إذا كان المتابع علق قبل ساعات على هذا المنشور لأن التعليق غير موجود لا على صورتها عبر فايسبوك ولا عبر انستغرام أي تم حذفه.



زوجة باسم ياخور



وكان قد وقع الممثل السوري باسم ياخور في ورطة بسبب ملابسه التي ظهر فيها في صورة جديدة نشرها عبر صفحته الخاصة على انستغرام وظهر فيها مع زوجته.

وفي التفاصيل، فإن ملابس باسم ياخور في الصورة لم تعجب احد المتابعين الذي سخر في تعليقه قائلاً:” “لبس باسم ياخور من محال باله بتربسبيه”، وهو الأمر الذي دفع بالممثل السوري إلى الرد عليه قائلاً:”يالله شوي شوي وبالتدريج بنبقي بنتعلم الأناقة منك يا عسل”.

ومن ناحية اخرى، كانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة قديمة ونادرة للممثل السوري باسم ياخور وذلك قبل خضوعه لعمليات التجميل، ظهر فيها بشكل مختلف تماما عن اليوم.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة باسم ياخور هذه قبل عمليات التجميل، اذ اعربوا عن صدمتهم من شكله فيما وجد البعض الاخر صعوبة في التعرف عليه.