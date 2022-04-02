شاهد .. الفنان اللبناني راغب علامة يهاجم الفنانة أحلام مُجدداً .. ما قاله عنها هذه المرة صعق الكل !!

انت الان تتابع خبر الفنان اللبناني راغب علامة يهاجم الفنانة أحلام مُجدداً .. ما قاله عنها هذه المرة صعق الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

قام الفنان اللبناني راغب علامة بمهاجمة العديد من الفنانين مرة جديدة، منهم الفنانة الإماراتية أحلام.

راغب علامة يهاجم أحلام

في التفاصيل، أحدث النجم اللبناني راغب علامة الجدل بتصريحاته خلال حلوله ضيفا على إحدى الإذاعات المصرية، بعد أن علق على قرارات نقابة المهن الموسيقية في مصر، وتأكيده على عدم معرفة فنان الراب المصري ويجز.

وأكد علامة أن قرارات نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة النقيب الفنان هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات والرقابة الشديدة على المحتوى الغنائي، ليس لها فائدة في الوقت الحالي بالرغم من تأييده لها، معتبرا أن منصات التواصل الاجتماعي، والانفتاح الفني الواسع في الوطن العربي لا يمنع أي فنان من الانتشار، وقال: ”النقابة بتعمل شغلها لكن في الوقت اللي احنا فيه ده القرارات دي مش هيبقى ليها نتيجة“.

وعند سؤاله عن نجم الراب ويجز، قال راغب علامة: ”معرفش ويجز موصلش عندي لسه“، وأشار إلى أن الأغاني المصرية التي علقت في ذهنه مؤخرا، وأحبها هي أغنية ”الغزالة رايقة“ و“سكر محلي“.

وأضاف راغب علامة في تصريحاته: ”في نجوم بخجل من وجودهم على الساحة الغنائية لكن قدروا بذكائهم يفرضوا نفسهم.. لا صوت ولا شكل لكن قدروا يصنعوا شيء من اللاشيء“.

وعن مشاركته في برامج المواهب، كشف راغب علامة، أنه يفضل مشاركة الفنانة الإماراتية أحلام في لجنة التحكيم، ويستمتع بوقته معها إلا أن اختياراتها غير صحيحة، وقال: ”كل الحكام الذين شاركوا معايا في برامج المواهب بيختاروا صح، إلا أحلام بس بحب تكون معايا بتسليني.. هي طيبة“.

وبسؤاله عن مواصفات الـ ”سوبر ستار“ من وجهة نظره قال راغب علامة: ”لو هعمل سوبر ستار على مزاجي هختار صوت آمال ماهر، وشخصية ماجدة الرومي، وذكاء عمرو دياب، وشكل هيفاء وهبي بس مش دلوقتي من 10 سنين“.

وكشف راغب علامة عن عدد من المضايقات التي واجهها في مشواره الفني، وتحديدا هجوم بعض الفنانين اللبنانين عليه بسبب غنائه باللهجة المصرية، وقال: ”في فترة من الفترات من كتر نجاح أغنياتي المصرية بعض النجوم في لبنان ومنهم ملحم بركات عملوا عليا حملة لسحب الجنسية اللبنانية مني.. وهو مسكين الله يرحمه كان نفسه ينجح في مصر ولم يحقق ذلك“.

وتابع راغب علامة حديثه: ”رديت على هجوم ملحم بركات عليا بسبب غنائي كتير باللهجة المصرية بإني قولت لو بتعتبر غنائي باللهجة المصرية خيانة فأنا أتشرف بهذه الخيانة واسكت بقي.. الفن ثقافة وانتشار واسع“.

ومن الناحية الشخصية، تحدث راغب علامة عن علاقته بزوجته، وأكد أن تقديرها لها لا يكون على العلن، وقال: ”مش بحاول أعمل بروباجاندا.. بوفرلها كل طلباتها وبحققلها أحلامها.. هي مكنتش تحلم بالحاجات اللي عملتها لكن أهم حاجة القناعة وراحة البال.. وأي حاجة تليق بيها وبعائلتنا أنفذها“.

من جهةٍ أخرى، اجتمع الفنانين العربيين راغب علامة اللبناني مع سعد لمجرد المغربي، حيث أثار الجدل ما قاله الأوّل عن الثاني، ليأتي رد لمجرد صادمًا.

في التفاصيل، التقى الفنان اللبناني ​راغب علامة​ بصديقه الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ في دبي واجتمعا سوياً على العشاء في أحد المطاعم.

وكعادته يتمتع علامة دائماً بروح النكتة فوثق هذا اللقاء في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وشاركه مع محبيه على طريقة الفيديو وقال فيه متوجهاً للمجرد: “مش عارف مين الصايع أكثر أنا ولا هو، أنا مسميه سعد الصايع” ليرد سعد لمجرد قائلا: “والله أنا من خبرتي المتواضعة راغب مش صايع.”

إشارة إلى أن راغب علامة يستعد لإحياء حفلين غنائيين في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الحب، الأول في مدينة أورلاندو بفلوريدا يوم 13 فبراير المقبل، والثاني في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بتاريخ 19 فبراير.

أما سعد لمجرد فكان أطلق مؤخرا أغنية “ياعيوني” من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي مزين، وموسيقى طارق لحجيلي ومادارا، وقام بتصميم الفيديو محمد حميم، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة تصدرت بها “الترند” في بعض الدول العربية، وذلك بعدما حققت قرابة 4 ملايين مشاهدة في 72 ساعة فقط.