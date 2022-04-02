شاهد .. بعد أنفصالها عن كرم بورسين.. هاندا أرتشيل تفقد عقلها وما فعلته في وسط الطريق صادم ولم يتوقعه أحد ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر بعد أنفصالها عن كرم بورسين.. هاندا أرتشيل تفقد عقلها وما فعلته في وسط الطريق صادم ولم يتوقعه أحد ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

يبدو أنّ هاندا أرتشيل الممثلة التركية قد أصيبت باجنون بحسب ما قاله البعض بعد أن نشرت فيديو غريب لها وهي في وسط الطريق. في التفاصيل، شاركت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ مع متابعيها فيديو جديد نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت أرتشيل بإطلالة لافتة وصيفية وهي جالسة وسط الطريق وحولها مصورين لصالح إعلان دعائي إلا أن بعض المتابعين إتهموها بالجنون للمخاطرة التي تقوم بها وسط الطريق العام. إليكم هاندا أرتشيل في وسط الطريق

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