شاهد .. صدمة غير متوقعة.. الراقصة صافيناز عروس العام 2022.. وصورة لها بالفستان الأبيض تُشعل الأنترنت !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر صدمة غير متوقعة.. الراقصة صافيناز عروس العام 2022.. وصورة لها بالفستان الأبيض تُشعل الأنترنت !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الراقصة ​صافيناز​ صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيعا بفستان الزفاف الابيض ذو قصة ملكية مثل الاميرات وتركت شعرها منسدلا على كتفيها واعتمدت مكياجاً قوياً لاظهار لون عينيها.

وللوهلة الاولى ظن المتابعون انها دخلت القفص الذهبي وانها عروس عام 2022 الا ان الموضوع ليس صحيحاً اذ ان هذه الصورة من عمل قديم قد سبق وصورته وليس من حياتها الفعلية.



من ناحيتها كانت صافيناز قد تزوجت سابقاص وانفصلت وقتها عن زوجها بسبب خلافات بينهما لم يستطيعا حلها.