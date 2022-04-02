شاهد .. الفنانة زينب العسكري تخرج عن صمتها و تكشف أمام الملأ حقيقة انفصالها عن زوجها !! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)
كشفت الممثلة البحرينية زينب العسكري، حقيقة انفصالها عن زوجها ووالد بناتها الثلاث: الزين، الحلا والغلا.
وأكدت العسكري في فيديو قصير نشرته في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، استمرار زواجها وحبها الكبير لوالد بناتها.
كما لفتت إلى أنها تحب ملامح وجهها الطبيعية، وذلك ردًا على عدد من المتنمّرين عليها بسبب حجم أنفها وأسئلتهم لها عن سبب عدم إجرائها عملية تجميل.
وأجابت زينب العسكري عن سؤال إحدى متابعاتها حول إمكانية تفكيرها بالخضوع لعملية تجميل لأنفها قائلة :"كبير صح؟.. والله بقول لكم شي.. تعرفون إني في أكثر من مرة كنت بسوي عملية تجميل لأنفي.. لأن تعرفون نفسياً، التلفون مو التلفزيون تطلع الأنف كبير، هو بـ الحقيقة عادي".
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