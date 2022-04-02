شاهد .. الزعيم عادل إمام قام بتأجيل زفاف ابنه حزناً على وفاة هذا الفنان وانهار باكياً لحظة دفنه.. لن تتوقع من يكون !! (صورة)

انت الان تتابع خبر الزعيم عادل إمام قام بتأجيل زفاف ابنه حزناً على وفاة هذا الفنان وانهار باكياً لحظة دفنه.. لن تتوقع من يكون !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

يحتفل الزعيم عادل إمام بعد أسابيع قليلة بعيد ميلاده الـ82 فهو من مواليد 17 مايو 1940، وهو صاحب المشوار الفني الكبير الذي يمتد لأكثر من 40 عاماً والمليء بالنجاحات السينمائية والمسرحية والتلفزيونية.

أما على الصعيد الإنساني، هناك موقف لا ينسى لعادل إمام عندما أعلن عن تأجيل حفل زفاف نجله محمد إمام في جنازة نور الشريف الذي توفى في الـ11 من شهر أغسطس عام 2015.

ويعد عادل إمام من الفنانين قليلين الظهور في الجنازات إلا أنه حرص على أداء صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان نور الشريف ولزوجته الفنانة بوسي.

وصرح عادل إمام في جنازة نور الشريف قائلا: " فقدت صديق عمري وأجلت فرح ابني محمد حزن عليه ونور الشريف فنان قضى حياته كلها للفن".

وعند لحظة الدفن، انهار الفنان عادل إمام تأثراً بوداع صديق عمره نور الشريف في لقطة مؤثرة للغاية.

وكانت الصداقة بين عادل إمام ونور الشريف بدأت عندما رشح الزعيم "نور الشريف" للمخرج حسن الإمام للمشاركة في الجزء الثاني من ثلاثية نجيب محفوظ "قصر الشوق".

وكان سبق وصرح الكاتب وحيد حامد أن نور الشريف ترشح لفيلم "غريب في بيتي" بعد اعتذار عادل إمام عنه وأن "الزعيم" كان سعيدا بأداء نور الشريف كثيرا لشخصية شحاتة أبو كف.