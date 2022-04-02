شاهد .. الشرطة كانت تتأهب للقبض على ويل سميث بعد ’’الصفعة الشهيرة‘‘.. لكن ما قام بفعله كريس روك صدم الملايين !!

انت الان تتابع خبر الشرطة كانت تتأهب للقبض على ويل سميث بعد ’’الصفعة الشهيرة‘‘.. لكن ما قام بفعله كريس روك صدم الملايين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعلن منتج حفل توزيع جوائز الأوسكار، ويل باكر، الخميس أن شرطة لوس أنجلوس كانت في الموقع ومستعدة للقبض على الفنان العالمي ويل سميث الأحد الماضي لصفعه مقدم الحفل كريس روك، وفق رويترز.

بينما تراجعت السلطات ولم تتخذ أي إجراء لأن روك رفض توجيه اتهامات لـ سميث، وهو ما أكده متحدث باسم الشرطة الأحد.



كما أوضح باكر في مقتطفات من مقابلة ستبث على قناة إيه.بي.سي: "قالوا سنذهب للقبض عليه. نحن مستعدون لإحضاره الآن"، موضحًا أن الشرطة كانت تناقش الخيارات مع روك خلف الكواليس، إلا أنه لفت إلى أن "روك كان يرفض بشدة تلك الخيارات. كان يقول: لا، لا، أنا بخير‭‭‭‬‬‬‭‭.

وكان ويل سميث صعد إلى خشبة مسرح حفل جوائز الأوسكار، بعد أن ألقى روك مزحة حول مظهر زوجة الفنان الهوليوودي، ثم صفع الممثل الكوميدي على وجهه.