شاهد .. مذيعة قناة MBC تتعرض لموقف محرج ولا يُحسد عليه على الهواء مباشرة !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر مذيعة قناة MBC تتعرض لموقف محرج ولا يُحسد عليه على الهواء مباشرة !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

وقعت إعلامية قناة Mbc مصر بُثينة توكل في خطأ بعد تعليقها على إضاعة محمد صلاح ضربة جزاء لمنتخب بلاده أمام السنغال. وقالت بُثينة توكل إن عدد كبير من اللاعبين أضاعوا ركلات جزاء كثيرة أبرزهم ميسي الذي أضاع ركلة جزاء للأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا أمام تشيلسي بدلا من أن تقول تشيلي. يذكر أن محمد صلاح تعرض لمحاولات تشويش بأضواء الليزر أثناء استعداده لتسديد ركلة الجزاء، واهتمت الصحف العالمية بنتيجة المباراة، وتركز اهتمامها على الليزر الذي تم تسليطه من قبل الجماهير على محمد صلاح خلال تسديد الركلة الترجيحية الأولى التي أهدرها.

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