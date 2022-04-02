شاهد .. نجم مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».. موهبة فنية محبوسة وهكذا أصبح شكله الصادم في سن الخمسين والذي أبكى الجمهور !!

انت الان تتابع خبر نجم مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».. موهبة فنية محبوسة وهكذا أصبح شكله الصادم في سن الخمسين والذي أبكى الجمهور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

دخل مبنى التلفزيون بالصدفة، وكان عمره لا يتجاوز 6 سنوات، لم يكن يعلم أنه على بعد خطوات من دخول عالم الأضواء والشهرة.

كان مشغولًا بمحاولة اللحاق بخطوات والدته المسرعة لتتمكن من الوصول إلى بلاتوه التصوير الموجودة فيه شقيقته، وفجأة وجد يد تمتد إليه، وتنتزعه من يد والدته، وتسير به ناحية إحدى الغرف، ولحقت به والدته، لكنها اكتفت بالوقوف على باب الغرفة تتابع ما يجري.

داخل الغرفة كان يجلس الممثل يحيى شاهين والممثلة زبيدة ثروت، والمخرج فايق إسماعيل، كانوا مشغولين بالحديث عن مسلسلهم الجديد «وفاء بلا نهاية»، فقاطعهم الريجيسير الفني «عم حبشي» قائلًا: «إيه رأيكم في الطفل ده؟».

حقق النجومية في طفولته بدور ابن سعاد حسني.. وعاد للأضواء في شبابه بدور ابن سهير الباروني اقترب المخرج من الطفل، وأعطاه واحدة من أوراق السيناريو، وطلب منه أن يقرأ، هنا تدخلت الأم لتبلغه أنه «لسه صغير مش هيعرف يقرأ»، فطلب المخرج من الطفل أن يردد خلفه بعض الجمل، بعدها قال له «أنت اللي هتمثل الدور»، وكان هذا أول ظهور درامي للموهوب مؤمن حسن الذي أشتهر في طفولته بدور «أشرف» ابن سعاد حسني في فيلم «غريب في بيتي»، بينما اشتهر في شبابه بدور «خضير» ابن الفنانة سهير الباروني في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

الأشقاء الثلاثة يحترفون الفن في طفولتهم ما بين «أشرف» و«خضير» عاش مؤمن حسن محمود سلام الكثير من الذكريات مع الفن ونجومه، تذوق طعم النجومية، واحترق بنيران الغياب لأكثر من 15 عامًا قضاها خارج مصر، وعمل خلالها في مهنة التسويق، لكنه عاد مرة أخرى إلى الوطن، وأنشأ شركة استثمار عقاري، كما يخطط للعودة إلى الفن، هكذا قال في إحدى حواراته التلفزيونية.

هو واحد من ثلاثة أشقاء عملوا بالفن منذ الطفولة، «نبيلة ومؤمن ونادر»، شقيقته الكبرى، ممثلة وأستاذة جامعية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في مسلسلات «الكعبة المشرفة، ومحمد رسول الله، وسنبل بعد المليون»، وكان لها ظهور مميز في أفلام «النمر الأسود، والحدق يفهم، وليلة القبض على فاطمة، وممنوع في مدرسة البنات»، إضافة إلى أنها شغلت منصب مديرة المركز القومي لثقافة الطفل بين عامي 2008 و2011، ورئيسة قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

شقيقه الأصغر «نادر» كان الأقل ظهورًا على شاشات التلفزيون والسينما، شارك في طفولته بفيلم «ثلاثة على الطريق» مع محمود عبدالعزيز وعايدة رياض. وكانت مشاهده معدودة في فيلم «العفاريت» مع المطرب عمرو دياب، والفنانة مديحة كامل والنجمة القديرة نعيمة الصغير، وعندما أصبح شابًا، عمل بمسلسلات التليفزيون ومنها الجزء السابع من «يوميات ونيس».

ذكريات مؤمن حسن مع نجوم الفن «مؤمن» كان أكثر حظًا من شقيقيه في الظهور على شاشات السينما والتلفزيون، كان طفلًا محترفًا في التعامل مع التمثيل كما وصفته إسعاد يونس، وكان «زكي رستم الصغير» كما كانت تلقبه الفنانة سميرة عبدالعزيز، بينما كان يعتبره الفنان نور الشريف صاحب الحضور المميز.

وفي كل لقاء جمعهما كانا يستحضران المشهد الشهير الذي جمع بينهما في فيلم «غريب في بيتي» إنتاج 1982، إذ يقول «أشرف»: «أنا هنا»، فيرد «شحاتة أبو كف» قائلًا: «روح ألعب مع الأسد يا أشرف»، لكن تبقى علاقته بالسندريللا سعاد حسني هي الأهم في حصيلة ذكرياته مع النجوم، لأنه وقف أمامها وهو يعرف قدر نجوميتها، لكنها أبهرته برقتها وقدرتها على دعم زملائها في العمل حتى لو كانوا أطفالا صغار، لذا يعتبر نفسه محظوظًا بأنه كان ابنها في هذا الفيلم، وهو الدور الذي ظل يحسده عليه الكثيرين، أما الفنان عادل إمام فهو أكثر النجوم الذين ارتبط بهم في مشواره الفني، وكلما ألتقيا يتبادلان الحديث عن الأعمال التي جمعتهما، وأبرزها فيلم «عنتر شايل سيفه».

أول أجر يحصل عليه مؤمن حسن «مؤمن» يعتبر نفسه محظوظًا لأنه عرف طريق النجومية دون أن تشغله أزمات العائد المادي، شارك في أعمال إذاعية وكان أجره جنيهين، وفي التلفزيون كان يحصل على 3 جنيهات، وأجره في المسلسلات خلال فترة الطفولة لم يتجاوز 15 جنيهًا في الحلقة، لكنه كان مسحورًا بهذا العالم المليء بالمتعة، وصحبة نجوم مهمومين بتقديم منتج فني يناسب الأطفال، ما بين موسوعة عملية وقصص القرآن قدم العديد من المسلسلات، وكان يتنقل خلال التصوير ما بين مصر والإمارات وخاصة دبي وعجمان، لأن هذه الحلقات كانت تسوق في بلدان الخليج، لذا أتيحت له وقت أن كان عمره 11 عامًا فرصة المشاركة في مسلسل أطفال سعودي عن الفضاء، بصحبة 3 أطفال آخرين، إضافة إلى النجمين مصطفى فهمي وصلاح قابيل.

«مؤمن» كان صاحب طلة مميزة على الشاشة، طفل بملامح بريئة وأداء تلقائي، لكنه كان يمتلك قدرة أكبر من سنه في التعامل باحترافية مع الكاميرا، كان قادرًا على لفت أنظار الجمهور في أعمال ظهر فيها بصحبة عمالقة التمثيل، فعلها مع السندريللا ونور الشريف في فيلم «غريب في بيتي»، وكررها مع إسعاد يونس ويحيى الفخراني في «محاكمة علي بابا»، وكذلك سعاد نصر ومحمود عبدالعزيز في «خليل بعد التعديل»، ونور وعادل إمام في «عنتر شايل سيفه»، وفي كل دور كان يثبت أنه نجمًا قادرًا على خطف الأضواء، وهو ما دفع الكثير من المخرجين للاعتماد على الطفل الموهب في أعمال وصلت إلى 4 أفلام ومسلسلين في العام الواحد خلال 10 سنوات ما بين الثمانينيات والتسعينيات.

يعترف «مؤمن» أن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، هو أبرز أعماله في مرحلة الشباب، وشخصية «خضير» ظلت تلازمه في كل مكان يظهر فيه، رغم أنه قدم بعدها أدوارًا عديدة، وأكثر ما يتذكره من ردود فعل الجمهور تجاه المسلسل، مشهد يعتبر البعض أنه يلخص حال فئة كبيرة من المصريين، استطاع أن يعبر عنهم بكلمات لامست قلوبهم «أنا اللي زيي وزي أبويا مينفعش نكون حاجة.. احنا نشتغل عند الناس.. ويعجبهم شغلنا.. وميفرطوش فينا أبدا.. ونسمع منهم كلمتين حلوين، وفي الآخر.. نكسب يا دوب على قدنا.. هي الدنيا كده».

مؤمن حسن يعود للدراما بعد 15 سنة غياب غاب «مؤمن» عن الفنون المصرية ما يقارب 15 عامًا منذ أن سافر إلى عمان في 2005، لكنه لم يغب عن الأضواء، فقد شارك قبل عامين في مسلسل «رهن اعتقال» وكان العمل مزيجًا من الدراما المصرية والسعودية، وقدم خلاله دور طبيب يفقد الذاكرة، ويتعمد البعض إبعاده عن التعرف على شخصيته الحقيقية، ليعيش مغامرات البحث عن حياته، ويخوض خلال الأحداث مطارات مع الأمن، ويمارس مهن متعددة.