أخبار اليمن : المؤتمر يرحب بالهدنة الأممية ويأمل تنفيذها بشكل جيد

المؤتمر يرحب بالهدنة الأممية ويأمل تنفيذها بشكل جيد
رحب المؤتمر الشعبي العام بالهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة والمحددة لمدة شهرين تبدأ من ٢ ابريل الجاري وتمتد إلى ٢ يونيو القادم.
واعتبر المؤتمر الشعبي العام الهدنة بما تضمنته من بنود هادفة الى تخفيف المعاناة في الجانب الإنساني والناجمة عن الحصار المفروض من قبل تحالف العدوان أمر ايجابي، مشدداً على أهمية التنفيذ لها بشكل جيد ومكتمل.
وعبر المؤتمر الشعبي العام عن أمله في أن تكون هذه الهدنة بداية لإنهاء العدوان وتحقيق السلام إذا صلحت النوايا.
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