شاهد .. جوانب خفية لا تعرفها عن حياة النجم الراحل أحمد حلاوة.. ديانته الحقيقية وسر كتابته جميع ثروته لبناته صادم !

انت الان تتابع خبر جوانب خفية لا تعرفها عن حياة النجم الراحل أحمد حلاوة.. ديانته الحقيقية وسر كتابته جميع ثروته لبناته صادم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

لم ينتظر حتى يُشفى تماماً من المرض المخيف فسارع إلى إصدار رسالة صوتيّة تطمئن جمهوره، لتكون بعد ذلك وصيته الأخيرة لهم.

توفي الفنان المصري أحمد حلاوة، يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 73 عاماً، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ولد الفنان الراحل في 7 يناير/كانون الثاني 1949، وعشق التمثيل منذ طفولته فكان المسرح المدرسي هو منطلقه الأول إلى عالم الفن.

ويدين الممثل الراحل بالديانة الإسلامية منذ مولده، واشتهر بصوته المتميّز، وطلته المبهجة وخفّة دمه، ما أهله بقوة لتجسيد أدوار محورية على خشية المسرح وفي أغلب الأعمال الفنية التي شارك فيها.

على عتبة التفاؤل كان الفنان يقف دائماً، يصنع البهجة في كل مكان يقصده، حتى كانت وصيته الأخيرة مفعمة بالحب، يقول: "إن كنت هقابل ربنا فا أقابله بوجه كريم.. إيه المشكلة مفيش مشكلة عندي خالص.. وربنا يكفينا شر المرض جميعا".

وتابع أحمد حلاوة: "إلى كل حبايبي وأصدقائي وأولادي، إلى كل الناس لا أتمنى أبدا أن أرى مكروها في أحد وربنا يكفينا جميعا شر المرض، الحمد لله ربنا نجاني وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، لكن في بعض الحاجات لسه بنعالجها".

أحمد صلاح رجب رمضان هو اسمه واشتهر باسم أحمد حلاوة وهو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة.

نشأ أحمد حلاوة وعاش في منطقة باب الشعرية بالقاهرة، أحب السينما والفن. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج بعدما حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969.

كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973.

ولم يتوقف عند هذا بل حصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون المسرحية في الإخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.

بجانب التمثيل تميز في الإخراج المسرحي وتصميم وتحريك الدمى والنحت وأسس (مجمع حلاوة للعلوم والفنون) المتخصص في الفنون التطبيقية مثل الرسم على الزجاج والديكوباج والتطريز والموزاييك.

الجانب الفني في حياة الفنان الراحل أحمد حلاوة ليس خفيا على محبيه وتلاميذه، ولكن الجانب الإنساني في حياة حلاوة، لا يعرف عنه الكثيرون شيئا، إذ حرص الفنان الراحل على كتابة جميع ممتلكاته لابنتيه «هبة» و«آية»، وذلك وفق ما كشفه في آخر لقاءاته الصحفية ونشرته صحيفة الوطن.

وقال حلاوة: «مش عايز بناتي يستنوا موتي عشان يتمتعوا بفلوسي، أنا عايزهم هما وأحفادي يتبسطوا في حياتي، علشان كده كتبت ليهم كل ممتلكاتي وأموالي».

وأكد حلاوة أنه احتفظ ببعض الأملاك باسمه حتى لا يحرم أصحاب الحق من الحصول على حقهم الشرعي في حالة وفاته، وأشار إلى أنه حصل على فتوى من دار الإفتاء بجواز ذلك التصرف، وأن ما يعطيه لابنتيه في حياته يندرج تحت بند الـ«هبة»، فمن حقه أن يهادي ابنتيه وأحفاده وهو على قيد الحياة.

وأشار حلاوة إلى أنه اقتدى بالفنان رشوان توفيق في ذلك التصرف، وأنه كان متأثرا به في حياته لدرجة كبيرة حتى أنه سمى ابنتيه على اسم ابنتي رشوان توفيق، «هبة» و«آية».

من مسرحياته (كلام فارغ) و(كوبري الناموس) و(إيزيس) و(كاليجولا) و(شقلباظ) و(دستور يا أسيادنا) و(طرائيعو).

شارك في أفلام (العذاب امرأة) و(شياطين المدينة) و(أقوى الرجال) و(العيال هربت) و(أمن دولت) و(رد فعل) و(الهرم الرابع) و(سمكة وسنارة) و(بيكيا) و(الرجل الأخطر) و(توأم روحي).

قدم مسلسلات (دموع في عيون وقحة) و(رأفت الهجان) و(الثعلب) و(أيام المنيرة) و(هارون الرشيد) و(اللص والكتاب) و(أهل كايرو) و(نيللي وشريهان) و(الوصية) و(عائلة زيزو) و(الأب الروحي) و(هجمة مرتدة) و(الاختيار 2).

وكان حاضرا في جميع مسلسلات عادل إمام الأخيرة (فرقة ناجي عطا الله) و(العراف) و(صاحب السعادة) و(أستاذ ورئيس قسم) و(عفاريت عدلي علام).