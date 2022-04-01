شاهد .. نجم مسرح مصر.. خفايا صادمة وأسرار كبيرة وراء رفض ابن شقيقة عادل إمام التمثيل مع خاله الزعيم.. تعرف على السبب !!

انت الان تتابع خبر نجم مسرح مصر.. خفايا صادمة وأسرار كبيرة وراء رفض ابن شقيقة عادل إمام التمثيل مع خاله الزعيم.. تعرف على السبب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

قد لا يعرف الكثيرون أن النجم الشاب عمر متولي هو نجل فنان مصري كبير وابن شقيقة الزعيم عادل إمام.

ولد عمر متولي في 1 أغسطس 1983 في القاهرة والده هو الفنان الراحل مصطفى متولي وخاله الفنان عادل إمام، وزوج عمته هو المنتج عصام إمام وابن خاله هو الفنان محمد امام.

بدأ الفنان الشاب عمر مصطفى متولي مشواره الفني بمشاركته في فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” وذلك عام 2008، ثم شارك بعدها في عدد من الأعمال السينمائية مثل: “سفاري” في عام 2010، “ساعة ونص” وذلك في عام 2012، “تتح” في عام 2013.

وجسد النجم الشاب شخصية طاعون في مسلسل “دلع البنات” وهذه الشخصية تركت بصمة كبيرة في مشواره الفني.

عمر مصطفى متولي هو أحد أبطال فريق “مسرح مصر” وذلك برفقة الفنان “أشرف عبدالباقي”، على الرغم من تقديمه بطولات عديدة في السينما والتلفزيون مع ذلك أدواره في عروض “مسرح مصر” لم تكن بالكبيرة.

سر رفضه العمل مع خاله الزعيم

وحول دور الزعيم عادل امام في حياته الفنية ولماذا لم يعمل معه قال عمر متولي في لقاء سابق "هو مثلي الأعلى في الشغلانة، ودايماً يعطيني النصيحة، عادل امام طاير بشخصية طاعون، قالي لما تيجي تتكلم معايا كلمني بالشخصية دي، أنا دايماً بسمع رأيه لأنه ما بيجاملش".. أما بخصوص العمل معه فهو شرف لي، وكنت سأشاركه في مسلسل "استاذ ورئيس قسم" في الشخصية التي يجسدها علي ربيع، ولكنني اعتذرت وقلت له السنة الجاية باذن الله.



يذكر أن الفنان عمر مصطفى متولي، ظهر في الحلقة 15 من مسلسل «الاختيار2»، في أول ظهور له بعد غياب دام نحو 4 سنوات لم يشارك خلالها في أي عمل درامي سينمائي أو تلفزيوني.

وجسد متولي في مسلسل الاختيار شخصية الرائد أحمد عبد الباسط، الذي استشهد في مأمورية الواحات التي راح ضحيتها عدد كبير من شهداء الشرطة.