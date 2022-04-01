شاهد .. هل تتذكرون رباب كنعان بطلة مسلسل ’’يوميات جميل وهناء‘‘ .. شاهدوا كيف أصبحت اليوم بظهور صادم !! (صور)

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انت الان تتابع خبر هل تتذكرون رباب كنعان بطلة مسلسل ’’يوميات جميل وهناء‘‘ .. شاهدوا كيف أصبحت اليوم بظهور صادم !! (صور) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/02 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثلة السورية المعتزلة رباب كنعان من أحدث ظهور لها في عزاء والدة الممثلة السورية شكران مرتجى.
الجمهور تفاعل مع صور رباب، الشهيرة بدورها في مسلسل "يوميات جميل وهناء"، الآنسة وردة، والتي عرفت بجمالها، وعلقوا على تغير ملامحها مع تقدمها بالعمر، وتغيير شعرها للون الأشقر.
مسلسل "جميل وهناء"، من بطولة الممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد، الممثل السوري أيمن زيدان، شكران مرتجى، أيمن رضا.. وشاركت رباب كنعان أيضاً بعدة مسلسلات شهيرة قبل إعتزالها، ومنها مسلسل "الفصول الأربة"، بدور مايا الجوربار.
الجمهور تفاعل مع صور رباب، الشهيرة بدورها في مسلسل "يوميات جميل وهناء"، الآنسة وردة، والتي عرفت بجمالها، وعلقوا على تغير ملامحها مع تقدمها بالعمر، وتغيير شعرها للون الأشقر.
مسلسل "جميل وهناء"، من بطولة الممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد، الممثل السوري أيمن زيدان، شكران مرتجى، أيمن رضا.. وشاركت رباب كنعان أيضاً بعدة مسلسلات شهيرة قبل إعتزالها، ومنها مسلسل "الفصول الأربة"، بدور مايا الجوربار.
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