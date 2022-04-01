شاهد .. عيب عليك أنا في سن بنتك.. صدمة تهز الوسط الفني من ما فعله أحمد بدير مع نرمين الفقي والحكم سجن 6 شهور !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عيب عليك أنا في سن بنتك.. صدمة تهز الوسط الفني من ما فعله أحمد بدير مع نرمين الفقي والحكم سجن 6 شهور !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة نرمين الفقي في وقت سابق ضيفة على برنامج بوضوح مع الإعلامي عمرو الليثي والمذاع على قناة الحياة.

وقالت أنها بدأت في مجال الإعلانات حينما شاهدها طلعت يوحنا في العجمي وعرض عليها الفكرة ثم سألت والدتها ووافقت بالفعل، ومن أكثر الإعلانات التي تعتز بها هو إعلان NEC تلفزيونات تليمصر، وشمعدان، ومندوبة مصر للتأمين الشهيرة بجملة "يا أستاذ أمين".

وأكدت نرمين أن الإعلانات هى النافذة التي يمكن أن تطل من خلالها على مجال التمثيل وأنها طلبت كثيرا من مخرجين للدخول في مجال التمثيل ولكن كان هناك رفض من والدتها لكي تركز نرمين في دراستها حتى تنتهي منها، ولكنها اقنعتها بالمشاركة في مسلسل "حياة الجوهري" وشاركت قبلها في مسرحية "دستور يا أسيادنا" مع الفنان أحمد بدير وهو من تولى إقناع والدتها بالتمثيل.

وقالت نرمين إنها دخلت قسم الشرطة لأول مرة بحياتها بسبب هذه المسرحية نظرا لأنها كانت تحتوي على ابعاد سياسية وتتناول سيرة الرئيس محمد حسني مبارك وزوجته وتم إيقاف المسرحية فترة ثم عادت مرة أخرى وأشارت إلى أنها كانت مسرحية قوية لا يمكن الاستهانة بها.

وسرد أحمد بدير قصة خناقته مع الفقي خلال المسرحية، حيث تسبب شجار بينهما إلى قيامه بطردها من المسرحية، لتخرج بعدها بتصريحات مسيئة في حقه، وهو ما استدعى رفع دعوى عليها.

وحكمت المحكمة بحبسها 6 أشهر بسبب القضية لكن أحمد بدير سامحها بعد أن تقدمت باعتذار رسمي في عدد من الصحف الرسمية.

وحول طبيعة الخلاف قالت نرمين الفقي إن بدير مارس ضغوط شديدة عليها، وهو ما استفزها بشدة فقالت له: عيب أنا في سن بناتك.