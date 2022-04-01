شاهد .. سألوا السيناريست تامر حبيب ليه تحب تبوس الممثلات فأجاب بدون خجل كاشفاً أسرارها قبلاته الصادمة وما يفعله في الكواليس !!

انت الان تتابع خبر سألوا السيناريست تامر حبيب ليه تحب تبوس الممثلات فأجاب بدون خجل كاشفاً أسرارها قبلاته الصادمة وما يفعله في الكواليس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

أثار السيناريست تامر حبيب الجدل بعد تصريحاته الغريبة التي أطلقها رداً على الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قُبلاته للفنانات، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا أصبحت لعنة.

وقال حبيب ردّاً على تساؤلات سبب تقبيله للممثات ودون خجل: "طول عمري في ركن الأخبار من زمان، دا حتى وأنا واقف في عزاء أمي بمسجد عمر مكرم قالوا دول بيبوسوا بعض ويجهرون بالمعصية، معصية إيه، لما حد يواسي صديقه ويبوسه أو يحضنه تبقى معصية؟".

وواصل: "أحب أقولهم إن دي دار مناسبات مش مسجد، وبعدين بتجيبوا ليه الستات بس وهما بيبوسوني ما فيه رجالة كمان وخالاتي وعماتي كانوا بيبوسوني، ودي لعنة السوشيال ميديا".

وأضاف: "لما بنزل صورة وأنا على البحر بتعرض للانتقادات هما عايزين نلبس طرابيش مثلا ما طبيعي نلبس مايوهات وأه أنا لابس حلق إيه المشكلة؟ لأني عايز أكون نفسي".

وعلى جانب آخر، قدّم تامر حبيب عدداً كبيراً من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً كبيراً، من بينها مسلسل "لعبة النسيان" من بطولة دينا الشربيني، ومن إخراج أحمد شفيق، وضم العديد من الفنانين، منهم أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، ومحمود قابيل، وسيناريو وحوار تامر حبيب.