شاهد .. النجم فؤاد المهندس انفجر ضاحكاً في عزاء يوسف وهبي عند رؤيته عمر الحريري.. والسبب غريب وصدم الملايين !!

انت الان تتابع خبر النجم فؤاد المهندس انفجر ضاحكاً في عزاء يوسف وهبي عند رؤيته عمر الحريري.. والسبب غريب وصدم الملايين !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)
كان فؤاد المهندس، دائم الضحك على بعض مواقف الحريري، إلا أن موقفًا محـرجًا تعرضا له معًا جعل الفنان فؤاد المهندس يترك عزاء عميد المسرح العربي يوسف وهبي، بسبب عمر الحريري.
وكشف عمر الحريري، خلال لقائه في برنامج “ساعة صفا”، مع الفنانة صفاء أبو السعود، تفاصيل ما حدث في عزاء يوسف وهبي.
وقال الحريري: "أنا كنت أحب تقليد بعض الفنانين لكنها لم تكن هواية، الراحل أحمد زكي كانت لديه هـواية تقليد الفنانين لكنني بحكم احتكاكي في بعض الأعمال بالنجوم الكبار الراحلين يوسف وهبي، وحسين رياض، كان صـوتهم في أذني، وكنت أحب جدًا تقلـد الراحل يوسف وهبي، وفي إحدى المـرات كنت في برنامج تلفزيوني وطلب مني تقليد يوسف وهبي ففعلت ذلك، وبعد فترة شاهدني الفنان الكبير فؤاد المهندس وأنا أقلده فظل يضحك”.
وأضاف: “عقـب وفاة الفنان الكبير ذهبنا جميًعا لتأدية واجب العــزاء، وبمجرد دخولي للعزاء شاهدني فؤاد المهندس فظل يضحك ثم تترك العزاء وخرج لكي يقف في خارج السـرادق، وبعدما خــرجت وراءه أستفسر عما حدث قال لي لم استطع أن أتمـالك نفسي من الضحك فقد شاهدتك منذ أيام تقلــده، وبمجرد دخولك تذكرت الموقف فضحكت أنا الآخر”.
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