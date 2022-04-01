شاهد .. لن تصدق مهنة الفنان محمد رياض قبل الشهرة ستصدمك.. والمفاجأة في ثروته الضخمة و التي فاقت كل التوقعات والخيال !

انت الان تتابع خبر لن تصدق مهنة الفنان محمد رياض قبل الشهرة ستصدمك.. والمفاجأة في ثروته الضخمة و التي فاقت كل التوقعات والخيال ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنان محمد رياض كشف عن مهنته السابقة قبل دخوله عالم الفن والتمثيل، حيث نشر صورة تكشف عن الأمر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير إنستجرام.

حيث كشفت الصورة، التي ظهر فيها الفنان محمد رياض بالبالطو الأبيض في أحد المعامل، أنه كان يعمل كيميائيًا، وعلق علق محمد رياض على الصورة قائلًا: "في المعمل في إنجلترا لما كنت كيميائي".

وبهذه الصورة، تعرف الجمهور على مهنة الفنان محمد رياض الأصلية، قبل امتهانه التمثيل ودخوله عالم الفن، ليثير دهشة الجميع، للانتقال من هذا المجال إلى المجال الفني.

والجدير بالذكر، أن الفنان محمد رياض درس الكيمياء قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

يذكر أن الفنان محمد رياض، يمتلك أحد الكافيهات بميدان لبنان، وليس ثرياً كما كان يعتقد، ومن أعنال النجم، مسلسل " قيد عائلي"، وشاركه البطولة الفنان القدير عزت العلايلي، وميرفت أمين، ومحمد رياض، وصلاح عبد الله، وصبري فواز، وخالد سرحان، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، وكارولين عزمي، وعدد كبير من الفنانين، ومن تـأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.