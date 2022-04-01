أخبار اليمن : كورونا اليوم.. أكثر من 485 مليون إصابة عالمياً

كورونا اليوم.. أكثر من 485 مليون إصابة عالمياًكشف إحصاء حديث لوكالة أنباء "رويترز" أن أكثر من 485.92 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6 ملايين و513 ألف و965 حالة.

وبحسب الإحصاء فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ولا تزال أمريكا تتصدر قائمة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات المؤكدة، تليها الهند، ثم البرازيل، وبعدها فرنسا ثم ألمانيا فالمملكة المتحدة وبعدها روسيا تم تركيا ثم إيطاليا في المركز العاشر.