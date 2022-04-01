كورونا اليوم.. أكثر من 485 مليون إصابة عالمياً
كشف إحصاء حديث لوكالة أنباء "رويترز" أن أكثر من 485.92 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6 ملايين و513 ألف و965 حالة.
وبحسب الإحصاء فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
ولا تزال أمريكا تتصدر قائمة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات المؤكدة، تليها الهند، ثم البرازيل، وبعدها فرنسا ثم ألمانيا فالمملكة المتحدة وبعدها روسيا تم تركيا ثم إيطاليا في المركز العاشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : كورونا اليوم.. أكثر من 485 مليون إصابة عالمياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.