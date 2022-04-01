شاهد .. بطلة مسلسل العشق الممنوع تُفجر غضباً واسعاً بما فعلته قبل أيام من شهر رمضان !!

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انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل العشق الممنوع تُفجر غضباً واسعاً بما فعلته قبل أيام من شهر رمضان !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)
تلقّت النجمة التركية بيرين سات عدد كبير من الإنتقادات من قبل الجمهور وذلك بعد ان شبّهت الحجاب بـ الصمغ باعتبارها انه يُلغي عقل المرأة على حدّ تعبيرها، وأصبح اسمها تريند في تركيا على موقع التواصل الاجتماعي، في حين يوجد هناك البعض من الجمهور دافعوا عنها وأيدوها الرأي في تركيا.
على صعيد آخر كانت قد تلقّت بيرين سات عرضا لخوض بطولة مسلسل"النساء الملطخات بالسواد" الذي من المقرر ان يعرض على احدى المنصات الإلكترونية، الا انها رفضت ذلك دون الكشف عن سبب رفضها.
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