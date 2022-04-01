شاهد .. حسن الرداد يصدم كل المصريين بعمر زوجته إيمي سمير غانم الحقيقي.. الجمهور كان يعتقد إنها في سن الشباب !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر حسن الرداد يصدم كل المصريين بعمر زوجته إيمي سمير غانم الحقيقي.. الجمهور كان يعتقد إنها في سن الشباب !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

حسن الرداد احتفل بعيد ميلاد ايمي سمير غانم بعد مرورها بفترة حزن عصيبة على والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وتوجه النجم المصري حسن الرداد برسالة معايدة الى زوجته ايمي متمنيا بأن تعود الإبتسامة على وجهها، كذلك تلقت ايمي معايدة مميزة من شقيقتها دنيا سمير غانم بهذه المناسبة، فتابعوا معنا التفاصيل.

النجم المصري حسن الرداد احتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة آيمي سمير غانم، فنشر عبر خلال حسابه على انستجرام صورة لها وأرفقها بمعايدة مميزة تمنى فيها بأن تعود الابتسامة الى حياتها.

وكتب قائلاً ـ"إلى زوجتي، أعز أصدقائي وحبيبتي إيمي..أعلم أن هذا العام سيعيد ابتسامتك الجميلة إلى وجهك المشرق إن شاء الله..عيد ميلاد سعيد ".

يذكر ان إيمي سمير غانم من موالد 1987م، أي ان عمرها 35 عاما، في حين يبلغ زوجها حسن الرداد من العمر 38 عاما.