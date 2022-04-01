شاهد .. الفنان خالد زكي يكشف لأول مرة تفاصيل زواجه السري من هذه الفنانة الشهيرة بكل جرآءة وبدون خجل ؟! من تكون ؟

انت الان تتابع خبر الفنان خالد زكي يكشف لأول مرة تفاصيل زواجه السري من هذه الفنانة الشهيرة بكل جرآءة وبدون خجل ؟! من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

في أحدي حواراته التلفزيونية السابقة تحدث النجم خالد زكي عن فترة من حياته كان يشعر فيها بالحب تجاه الفنانة ميرفت أمين وكان بعمر العشر سنوات تقريباً.

حيث قال إنه بعد عرض فيلم ” أبي فوق الشجرة ” وظهور ميرفت أمين فيه تعلق بها وأصبح يحبها كثيرا مثل الكثير من شباب جيله في ذلك الوقت .. وإنه اتفرج الفيلم حوالي 12 مرة وكان يترك المدرسة ليشاهده في شاشات السينما.

وأشار إلى إنه مع مرور عدة سنوات ومع كبر العمر والنضج عرف أنه حب من طرف واحد وبدأ يستوعب الأمر وينظر له بشكل مختلف.

وكانت اشاعات انتشرت عن زواج ميرفت أمين من الفنان الكبير خالد زكي، الا انه نفى تلك المعلومات، كما نفتها الفنانة القديرة ميرفت، حيث اعتبرت ان علاقتها بخالد مجرد صداقة.

وبعد ذلك أكتشف أن هذا الحب ليس حبا صادقا ومع مرور الوقت سيجد امرأة يحبها حبا أكبر من الحب الذي قبله وهو ما حدث معه إذ كانت زوجته هي الحب الكبير في حياته .

وأضاف زكي إنه ربما اختلط عليه الأمر بسبب سنه الصغير، فلم يعرف كيفية التفرقة بين الحب الحقيقي ومجرد الإعجاب بنجمة سينما يشاهدها في الأفلام، إلا أنه ظل في تلك التجربة سنوات يحبها، ويشاهدها كثيرا.

وأضاف زكي في تصريحاته: "في السن الصغيرة، دائمًا ما يمر الإنسان بعدد كبير من التجارب العاطفية، وعندما تنتهي كل تجربة، يعتقد أنها نهاية العالم، أنا رسبت مرتين في الثانوية العامة بسبب قصة حب فاشلة، لأن الحب إذا كان حقيقيًا، فسيستمر إلى الأبد، وبعدما يتجاوز الإنسان 40 عامًا، فإنه يكون أكثر نضجًا ومقدرة على تقييم علاقاته".