شاهد .. الفنانة المغربية دنيا بطمة تزلزل الأنترنت بإطلالة جريئة للغاية وتستعرض منحنيات جسدها ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنانة المغربية دنيا بطمة تزلزل الأنترنت بإطلالة جريئة للغاية وتستعرض منحنيات جسدها ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/01 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ مجموعة صور ومقطع فيديو لها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلالها أحدث إطلالاتها.

دنيا بطمة ظهرت بفستان مميز للغاية، من اللون الكحلي، ولامع، طويل وبأكمام طويلة، مع حزام حدد الخصر، وأبرز جمال قوامها.



أما من الناحية الجمالية، فطبقت ماكياج ناعم يليق بملامحها الناعمة، وردت شعرها إلى الوراء بالكامل بتسريحة ذيل الحصان.



وعلقت دنيا على المنشور قائلة: "شكون باقي فايق يرفع ايده …الناس السهرانة".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور دنيا وإطلالتها، وحظيت بآلاف الإعجابات بعد ساعات قليلة من عرضها.